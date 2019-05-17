韓國瑜斷言柯P一定選總統 柯文哲聽了仰頭笑

2019-05-17 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲從今天起連續三天走訪高雄，並沒有與高雄市長韓國瑜會面的行程。韓在回應媒體對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統！」柯文哲晚上在雄中演講結束後，媒體轉述韓的說法，仰頭笑了並未回應，背後的學生則是呼喊「選總統！」

柯文哲連續三天行程在高雄，高雄市長韓國瑜表示未接到任何柯文哲到高雄的通知，目前也沒有安排見面，希望柯這幾天好好享受高雄美食和高雄人的熱情。韓國瑜回應媒體對柯文哲是否選總統的看法時，則是斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統。」

柯文哲傍晚到雄中演講「人因夢想而偉大」，與學生分享從醫到從政之路。後段的問答時間也言明，「除了選總統以外的問題都可以問」。

面對韓國瑜「柯P一定選總統」的斷言，媒體追問柯P有什麼看法？柯文哲仰頭笑了一下，並未作答。媒體再問，今天演講的題目是「人因夢想而偉大」，那你的夢想是選總統嗎？柯仍未答。媒體團團阻住去路，他東張西望問「路在哪裡？」媒體不死心地問：市長的夢想是不是往大位前進呢？回應的只有後方學生大聲喊著「選總統」。

柯文哲今天到雄中誠意十足，演藝廳裡擠得水洩不通，場外排隊一時進不了場的學生，也都握到了柯P的手。會後當足人形立牌，與所有的學生照好、簽滿。

學生請問柯P：每天戮力從公，還要面對議員、媒體，如何苦中作樂？

柯文哲表示，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊時，不要失去對人事的熱情。他拜訪李登輝總統時，李說，人要嘛要有宗教信仰，不然就是有很強的哲學觀。「什麼是你不願意拿出去的交換的？就是核心價值，這決定你的行為。」