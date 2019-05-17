不實廣告由法院來審？ 司法院反對站第一線

2019-05-17 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



行政院院會16日拍板總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法修法草案，規定未來媒體若刊登有企圖影響選舉罷免的不實廣告，當事人可向聲請「緊急限制刊播令」，法院3日內裁定後通知媒體，媒體需立即下架。司法院今聲明反對，認為法院不應、也不適合擔任不實廣告的第一線審核機關。

司法院表示，若由法院裁定是否限制不實廣告刊播，涉及「法官保留」問題。法理上，適用法官保留原則的是人身自由的拘束、搜索扣押和通訊監察，但限制不實廣告刊播，不會對當事人帶來日後司法救濟程序的不利效果，也沒有事前不知、無從循正當程序行使防禦權的問題。

再者，可查核不實資訊的方法很多，像是媒體、平台業者、事實查核機構，甚至是行政機關或法院。司法院認為，要判斷廣告內容真偽，行政部門對通訊傳播、網路媒體的嫻熟度與專業度都比法院來得強，決策上具彈性、快速反應性，人力也充沛，查核工作應讓行政部門來作，再由法院處理事後的權利救濟。