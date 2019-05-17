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若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42聯合報 主筆室

台北、高雄不到四百公里，為什麼台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜同台如此困難？柯文哲今天南下高雄，停留到19日才北上，韓國瑜表示未接到柯的通知，也沒有安排見面；記得今年228柯文哲挑戰一日雙城，從台北騎單車到高雄，當天韓國瑜結束星馬訪問回到高雄，兩人也沒見面，知遇的情誼難道被選舉沖淡了？

柯文哲的高雄之行當然是謀定而後動，從今天到後天他安排了演講、走訪基層等行程，這是韓國瑜的地盤，如果沒有2020大選，看在柯文哲昔日安排韓國瑜續任北農總座的份上，韓國瑜理應盡地主之誼，好好陪陪柯文哲才是，但是從韓國瑜說希望柯文哲到高雄這2、3天非常開心，好好享受在地美食和高雄人的熱情，談話中感覺不到熱絡。

韓國瑜是個感性的人，為何老長官來高雄，他無法展現熱情？政治人物原本難見真情，即始是演戲，韓國瑜總該應卯一下，為何會出現這種窘境？ 柯韓關係究竟發生什麼變化？

韓國瑜問鼎2020態勢已定，連日來他先後表態願意接受國民黨徵召參選總統、若當選總統會在高雄上班，還放出總統兼任閣揆的風向球，國民黨初選辦法適時為他解套，今天他還說同意納入國民黨初選民調，韓國瑜儼然已轉換身分，除了高雄市長，他也是總統初選的熱門角逐者。   

柯文哲始終穩居總統大選民調支持度第二，雖尚未宣布參選，但是「等天亮、下雨，等敵軍走進陣地」之類的談話，還不夠清楚柯的態度嗎？柯文哲上回到高雄時，韓國瑜沒有和他見面，也許是安排不及，但這次韓國瑜明明人在高雄，柯文哲停留時間也很長，卻未見面安排，柯韓的關係確實是回不去了。     

韓國瑜有問鼎2020之志，兩岸關係論述是最難處理的區塊之一，雖然他很清楚說他反對一國兩制、國防要靠美國，但光是提出自經區就遭綠營鋪天蓋地猛轟，他很清楚兩岸關係論述更是不可不慎，偏偏柯文哲要扣他紅帽，為爭取主辦2030年亞運，柯說要跟大陸表達善意，自評在對岸眼中只有55分，韓國瑜的分數比他高，還說「他是對方喜歡的人」，蔡英文則是死當。

這種看似隨興的評價，在韓國瑜看來卻是刻意抹紅，韓國瑜已經說出反對一國兩制及國防靠美國的明確立場，卻還是被柯文哲談笑間輕易歸類為大陸喜歡的人，對韓國瑜來說，這比自經區被綠營封殺的感覺還嘔，因為提自經區起碼還有藍委、朱立倫等人來聲援，但他被抹紅為「對方喜歡的人」，那肯定沒有人會替他講話，何況國民黨正要啟動初選，柯文哲此言的殺傷力不小。

高喊兩岸一家親的柯文哲扣韓國瑜紅帽子，有道理嗎？柯文哲這樣帶風向當然是說不過去，只是政治現實，誰叫韓國瑜在各方民調中都贏柯文哲，柯自然以打韓為最先要務，柯文哲突襲後馬上來高雄，對韓國瑜還真是大考驗，當議員問韓對於柯是否選總統的看法時，韓斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統」，絕對是當下最直覺的回應。

柯文哲（右）兩度南下高雄都未能和韓國瑜同台，昔日兩人在台北市議會同台「患難與共」...
柯文哲（右）兩度南下高雄都未能和韓國瑜同台，昔日兩人在台北市議會同台「患難與共」的場景成了追憶。本報資料照片／記者許正宏攝影
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韓國瑜柯文哲國民黨

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