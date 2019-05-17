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台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

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外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02聯合報 記者鄭維真╱即時報導

民進黨總統初選，部分黨內人士力拱「蔡賴配」，也有人分析未來有機會「蔡柯配」，不過，近期又外傳前立法院長王金平可能是蔡英文另一個選擇，形成「蔡王配」。蔡英文今天下午被問及對此說法的看法，她笑說「政治圈的政治謠言實在很多，不要這樣占王院長便宜」。

王金平藍綠關係都有經營，外界傳出王金平或許是蔡英文搭檔的另一個選擇，媒體下午詢問蔡英文是否可能「蔡王配」，蔡先是笑了一下，接著說「政治圈的政治謠言實在很多，不要這樣占王院長便宜」。

蔡英文積極下鄉，今下午到台南參訪「瓜瓜園」觀光工廠，她說，民調有升高，是反映團隊的努力，團隊加強與民眾溝通，台商朋友也反映從2016年執政後，執政團隊改善台灣整體投資環境，尤其修改很多法規，對投資者、創業者更友善，在行政院長、行政團隊一棒接一棒的努力下，讓投資者對台灣有很大的信心。

蔡英文說，不只台商，外商在近幾年加碼投資的情況也很普遍，加上前瞻基礎建設全數進行，整體台灣建設、投資的情況都非常好。整體執政團隊在今年改組之後，現在整體執政滿穩定的，節奏明快，過去3年累積，讓現在可以一樣樣端出成績，未來還是會持續加強對民眾的溝通說明。

總統蔡英文今天南下探訪「瓜瓜園」觀光工廠。記者鄭維真／攝影
總統蔡英文今天南下探訪「瓜瓜園」觀光工廠。記者鄭維真／攝影
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總統蔡英文今天南下探訪「瓜瓜園」觀光工廠。記者鄭維真／攝影
總統蔡英文今天南下探訪「瓜瓜園」觀光工廠。記者鄭維真／攝影
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蔡英文王金平台商

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