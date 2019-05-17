外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨總統初選，部分黨內人士力拱「蔡賴配」，也有人分析未來有機會「蔡柯配」，不過，近期又外傳前立法院長王金平可能是蔡英文另一個選擇，形成「蔡王配」。蔡英文今天下午被問及對此說法的看法，她笑說「政治圈的政治謠言實在很多，不要這樣占王院長便宜」。

王金平藍綠關係都有經營，外界傳出王金平或許是蔡英文搭檔的另一個選擇，媒體下午詢問蔡英文是否可能「蔡王配」，蔡先是笑了一下，接著說「政治圈的政治謠言實在很多，不要這樣占王院長便宜」。

蔡英文積極下鄉，今下午到台南參訪「瓜瓜園」觀光工廠，她說，民調有升高，是反映團隊的努力，團隊加強與民眾溝通，台商朋友也反映從2016年執政後，執政團隊改善台灣整體投資環境，尤其修改很多法規，對投資者、創業者更友善，在行政院長、行政團隊一棒接一棒的努力下，讓投資者對台灣有很大的信心。