修國家機密保護法只為禁足馬英九？羅智強：比蟑螂離譜

2019-05-17 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立法院日前完成「國家機密保護法」部分條文修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達六年。三年管制期至今年520屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義均適用。總統府今天表示，在研議後，今正式發函給卸任總統、副總統等卸任涉密人員，調整管制期限。

台北市議員羅智強在臉書發文表示，所以，蔡英文搞了半天，大費周章修法，就只是為了要「禁足」馬英九、吳敦義。為了保持風度，沒辦法用三字經開罵！他只好引用詹宏志罵政府的話，送給蔡英文：「蟑螂政客」！

台灣民主真的好棒棒，蔡英文立了全世界首屈一指的「禁足卸任國家元首法」，是全世界唯一一個民主國家，卸任總統能不能出國，要向現任總統報告，然後看現任總統心情好不好，准你去你才能去，不准你去你就不能去。

如果不准你出國你還出國，蔡英文還可以用「大刑」伺候，最高可以判有期徒刑二年！