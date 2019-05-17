蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



超過56萬粉絲的「Hssszn讚新聞」粉專今天發起網路投票，詢問網友，蔡英文總統和高雄市長韓國瑜，「你認為誰才能捍衛台灣的主權？」

投票活動從今天上午開始，至今已有3萬人投票，引發網友論戰。目前投票結果一面倒，80%網友認為蔡英文比較能捍衛台灣的主權，20%網友認為是韓國瑜才能捍衛台灣的主權。

挺蔡英文的網友左庭嫣指出，「蔡英文當總統，各國挺台灣，反觀韓國瑜提個自經區，想把台灣拉進美中貿易戰一級戰區，而且還是輸的那方。中共派戰機到家門口示威，蔡英文敢嗆回去，韓國瑜說他腦袋只想著怎麼賣芭樂，遇到事情只會喊高雄發大財。還一堆低能兒支持。」

網友羅逸良指出，「選蔡英文才是捍衛我們的國家更愛國，你們要罵要酸都沒事~因為民主自由，因為只有她才能保護國家，一邊一國，我們才是真正的新中國人，照理來說，我們要統一中國，趕走共產黨才對！」

支持韓國瑜的網友李素芬說，「我投票給韓國瑜，希望韓國瑜選總統，可以讓台灣經濟更好，社會安定。兩岸和平共處。」

網友朱大帥指出，「蔡的捍衛都是為了選票，堅持都能隨意更改，還有哪句話能信！韓的捍衛都是為了和平經濟，至少沒把別人家的小孩推上前線！」