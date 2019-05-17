不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天表示，有外國官員到高雄，本來安排和他見面，但外交部要這名官員不要和他見面，他只能尊重；外交部回應，外交部對於外賓打算會晤高雄市長韓國瑜或任何其他地方首長都表示尊重，不曾透過任何外交部人士或其他人士阻撓。

外交部表示，韓國瑜市長指稱外交部要求今天訪問高雄的外國官員不得與其會晤，外交部對於外賓安排會晤高雄市長或任何其他地方首長都表示尊重，未曾透過任何外交部員工或其他人士予以阻撓。