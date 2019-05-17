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不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12聯合報 記者徐偉真╱即時報導

高雄市韓國瑜今天表示，有外國官員到高雄，本來安排和他見面，但外交部要這名官員不要和他見面，他只能尊重；外交部回應，外交部對於外賓打算會晤高雄市長韓國瑜或任何其他地方首長都表示尊重，不曾透過任何外交部人士或其他人士阻撓。

外交部表示，韓國瑜市長指稱外交部要求今天訪問高雄的外國官員不得與其會晤，外交部對於外賓安排會晤高雄市長或任何其他地方首長都表示尊重，未曾透過任何外交部員工或其他人士予以阻撓。

外交部表示，特此鄭重聲明澄清，請社會各界切勿以訛傳訛，也歡迎韓國瑜提供相關資訊，以利外交部進一步查證，以昭公信。

高雄市長韓國瑜表示，有國外官員到高雄，但傳簡訊說不太想跟他見面。據說是外交部要這...
高雄市長韓國瑜表示，有國外官員到高雄，但傳簡訊說不太想跟他見面。據說是外交部要這名外國官員不要見他。 記者劉學聖／攝影
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