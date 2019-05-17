總統府延長馬吳登陸管制期 國民黨：完全不能苟同

2019-05-17 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



「國家機密保護法」完成修正，總統府今發函通知5月20日登陸管制期就將屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義，延長管制期限二年。國民黨中午批評，民進黨相關作為劍指國民黨卸任正、副元首，嚴重侵犯人權及限制人身自由，完全不能苟同

國民黨副發言人黃心華批評，民進黨的蠻橫修法，除國家機密保護法修法具高度針對性外，另欲將兩岸人民關係條例修成「兩岸斷絕關係條例」，未來兩岸簽訂相關協議恐比修憲還難，將讓兩岸和平穩定交流互惠的前景遭到嚴重抹殺。

不過黃心華說，未來國民黨相關人士出席各項大陸交流，仍會依照法律規定提出申請。