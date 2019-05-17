影／韓國瑜不見柯文哲 要他好好享受高雄熱情

2019-05-17 13:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



台北市長柯文哲從今天起連續三天走訪高雄，高雄市長韓國瑜上午表示未接到任何柯文哲到高雄的通知，目前也沒有安排見面。不過，韓國瑜希望柯文哲這2、3天非常開心，好好享受高雄美食和高雄人的熱情。韓國瑜回應媒體對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統。」