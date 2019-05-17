藍綠黨內互打！ 學者指「厭煩族」可能幫柯文哲笑到最後

2019-05-17 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上午篤定說，台北市長柯文哲一定會選總統。文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書貼文，現在從新聞上來看，國民黨這邊有老韓暫時領先，但老郭、阿倫、喬公仍不服氣；民進黨那邊則是蔡阿姨還在設法擺平髮中分。看起來，笑伯似乎被邊緣化了。但從民調來看，笑伯在所有參賽者中仍穩坐第二名，為什麼？

（小編按：老韓-韓國瑜、老郭-郭台銘、阿倫-朱立倫、喬公-王金平、蔡阿姨-蔡英文、髮中分-賴清德、笑伯-柯文哲）

胡幼偉說，台灣選民中，有一族可以稱為「厭煩族」，平時不大細看政治新聞，對藍綠兩黨的內鬥和互鬥，不想多了解，只覺得很厭煩聽到這些鬼事情。「厭煩族」就是笑伯的鐵票部隊。

他也說，厭煩族是沉默的，人數也不少。對政治煩的很，總統大選一直進行下去，會愈來愈熱鬧，但愈熱鬧，厭煩族就愈感厭煩，愈厭煩，卯起來或豁出去投給笑伯的可能性就愈高，但很多人沒有注意到厭煩族的影響力。國、民兩黨的初選內鬥新聞，以及民進黨死命打韓、打郭的新聞，看起來跟笑伯都沒關係，但都會增加厭煩族對藍綠兩黨的厭煩，也就是會增加對笑伯的支持。

胡幼偉表示，藍綠兩黨搞初選，以及藍綠互罵互鬥，等於都在幫笑伯助選，「我相信笑伯知道，並且一直在偷笑！」到投票那一天，如果兩黨中各自的「非某某不投」者因爲不爽而不出來投票，厭煩族卻大都出來投笑伯，再加上一些棄綠保柯的選票，笑伯就可能當選總統了，到時候，很多人會傻眼，但已經來不及了。