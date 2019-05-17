全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台灣制憲基金會今天公布最新全手機民調，在白綠藍三腳督的情形，由蔡英文或賴清德對上韓國瑜、柯文哲，都是韓國瑜領先，蔡、賴兩人在這次民調中幾不分軒輊，蔡英文聲勢有上漲之勢。

進一步的數字如下，在韓國瑜、蔡英文、柯文哲三人角逐大位的情況下，支持度分別為33.8％、30.2％及29.0%；蔡英文若換賴清德，韓國瑜、柯文哲、賴清德三人支持度分別為31.6％、31.5%、28.4％。

若國民黨推郭台銘上陣，柯文哲、蔡英文、郭台銘三人競爭，支持度分別為32.7％、28.6%、28.6%；若民進黨改推賴清德，柯文哲、郭台銘、賴清德支持度分別是31.8％、28.7％、28.2%。

至於民進黨內的互比，無論是全手機或全市話，都是由賴清德勝出。在全手機部分，賴清德及蔡英文支持度分別為45.7％、38.2%；若是全市話調查，賴蔡支持度則為50.0%、32.9%。

若是藍綠對決局面，全手機部分，蔡英文對上韓國瑜，兩人支持度為43.1%、42.8％；賴清德對上韓國瑜，支持度分別為45.7％、40.9%。

若國民黨改由郭台銘出線，蔡英文對上郭台銘，兩人支持度都是41.6％；若是賴清德對上郭台銘，賴44.6％，郭39.0%。

在全市話部分，結果與全手機相去不遠。在白綠藍三咖督情形下，韓國瑜仍占上風、民進黨第二、柯文哲第三；若郭台銘代表國民黨，蔡英文及賴清德均可勝出。

這次民調委由趨勢民調公司執行，調查時間5月14至15日，採分層比例隨機抽樣法，市話及手機各完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。