蔡英文就任將滿三年 國民黨智庫：施政滿意度被死當

2019-05-17 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



總統蔡英文就職將滿三周年，國民黨智庫上午發布蔡政府執政3週年最新施政滿意度民調，蔡政府總體施政表現有高達56%民眾表示不滿，僅38.3%民眾表示滿意；更有高達52.8%民眾不支持蔡總統連任，僅29.8%支持連任。

分析滿意度分布情形，仍可發現20至39歲民眾對於蔡總統施政表現，肯定仍略多於否定，還是有近5成滿意。但40歲以上民眾，則一面倒不滿意蔡總統施政表現。而就縣市別分析，22縣市中則僅宜蘭縣與金門縣對蔡施政的滿意度高於不滿意度。

至於支持蔡總統連任的民調分布情形，除各年齡層一面倒否定，22縣市中也僅深藍的金門縣，有62.4%支持蔡連任，力壓不支持蔡連任的37.6%，數字值得玩味。

國民黨發言人王鴻薇表示，這份民調顯示蔡總統施政表現已遭「死當」，認為這也是行政院前院長賴清德挑戰蔡連任，台北市長柯文哲積極準備參與總統大選原因，底氣就是來自蔡英文民意支持度低迷。

國民黨智庫這份民調，也對蔡政府執政3年來重大爭議政策進行調查。其中，對軍公教年改部分，認同的僅33.4%，有高達51.3%民眾不認同。對蔡政府後續盼再推動勞工年金改革，也僅28.1%民眾有信心，高達56.6%民眾存疑。

至於蔡總統上任前引以為傲的勞動政策，國民黨智庫這份民調也顯示，蔡政府執政至今，僅27.7%民眾認為勞動條件有改善，但更有55.6%民眾否定蔡政府勞工政策表現；22縣市中，僅屏東縣民眾肯定大於否定。

蔡總統力推司法改革3年，也僅19%民眾對台灣司法信心度增加，有高達69.1%民眾持否定看法。蔡政府近來力主打擊假新聞後，有53.2%民眾認為台灣新聞與言論自由退步，僅29.2%民眾認為有進步。