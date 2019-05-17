給韓國瑜兩岸政策打分數 柯文哲：他是對方喜歡的人

2019-05-17 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨在台北市議會專案報告答詢時，對於自己的兩岸關係打55分，柯文哲上午參加觀光博覽會，媒體問柯，給高雄市長韓國瑜打幾分，柯文哲說未直接回答，僅說韓國瑜是對方喜歡的人。

柯文哲昨天在議會稱讚「我們議員水準也比較高，坦白講。」認為是在聲援韓國瑜， 柯文哲今天仍說，老實講 台北市議員，他們的水準真的是很高，他自己這樣看，還是比較專業。

至於韓國瑜提總統兼任閣揆，是否同意他的說法嗎，柯文哲說，哇，這個茲事體大，柯說，台灣雙首長制也不是不可以，就是把他弄清楚，現在最大問題是民意基礎最大的總統，有權無責，的確是一個問題。

柯文哲昨天拋出2030辦亞運，但外界認為，柯文哲的大巨蛋都沒解決，辦亞運是好高騖遠，柯說，2030離現在還滿遠，台北市辦完世大運後，台北市有能力辦亞運，下一屆亞運在杭州，再來是日本名古屋，台北市體育局已擬一個2030亞運爭取計畫，也跟體育署有談過。

柯文哲說，台灣終究還是要走出去，不能總是困在這裡，所以還是把2030亞運當作一個事情在準備。至於大陸態度關鍵，柯文哲給自己的關係打55分，外界也認為要達60分，九二共識是關鍵。柯說，坦白講，也沒有規定一定考及格才可以辦亞運，有時候55分也可以。