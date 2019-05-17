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涉密者最長管制6年 總統府今正式發函卸任正副總統

2019-05-17 11:26聯合報 記者周佑政╱即時報導

立法院日前完成「國家機密保護法」部分條文修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達六年。三年管制期至今年520屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義均適用。總統府今天表示，在研議後，今正式發函給卸任總統、副總統等卸任涉密人員，調整管制期限。

總統府發言人黃重諺表示，調整後的管制期限，為卸任總統、副總統延長管制期間2年，而依「國家機密保護法」核定管制期間不足三年且尚未屆滿者，則依照新修法精神，延長為三年，其餘則維持既有管制期間。

黃重諺說，此次將重要涉密人員的管制期間延長，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

黃重諺表示，依據「國家機密保護法」及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，對於卸任涉密人員的出境或赴陸管制是否延長，總統府作為原服務機關有責任審酌當事人涉密程度，站在國家安全與利益做適當的處置。

他說，目前國家機密保護法新修正規定，管制期間最少三年，視情形得延長一次，最多3年。考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

黃重諺說，「管制並不等於完全限制，只是需要依法提出申請」。過去三年中，相關人員多數的出境申請皆予以核准，僅提醒當事人注意法律規定的守密義務。唯有部分機敏地區才會有不同的做法，但基於國家機密保護及國安整體利益考量，本就必須謹慎處理。

「國家機密保護法」部分條文日前修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，...
「國家機密保護法」部分條文日前修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達6年。三年管制期至今年520屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義均適用。圖／本報系資料照片
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黃重諺總統府發言人吳敦義

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