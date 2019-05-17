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韓國瑜斬釘截鐵： 柯P一定選總統

2019-05-17 11:23聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台北市長柯文哲今天到後天（19日）走訪高雄，高雄市長韓國瑜上午表示未接到任何柯文哲到高雄的通知，目前也沒有安排見面。不過，韓國瑜回答議員陳美雅質詢對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統。」

韓國瑜說，有人跟他說柯文哲要來高雄，而且會來2、3天，會拜訪鄉下地區和蛋黃區的市區， 希望柯文哲這2、3天非常開心，好好享受高雄美食和高雄人情的熱情。

柯文哲今年2月28日再騎腳踏車挑戰一日雙城，從台北騎到高雄，當天韓國瑜剛訪星馬回高，柯韓未見面。這次柯文哲到高雄，今天下午、明天星期六和後天星期天將訪高雄基層，有演講、走訪農民等行程。

高雄市長韓國瑜上午回答議員陳美雅質詢對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「...
高雄市長韓國瑜上午回答議員陳美雅質詢對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統。」記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜柯文哲總統大選

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