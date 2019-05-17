韓國瑜斬釘截鐵： 柯P一定選總統

2019-05-17 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天到後天（19日）走訪高雄，高雄市長韓國瑜上午表示未接到任何柯文哲到高雄的通知，目前也沒有安排見面。不過，韓國瑜回答議員陳美雅質詢對柯文哲是否選總統的看法時，斬釘截鐵的說：「柯P一定選總統。」

韓國瑜說，有人跟他說柯文哲要來高雄，而且會來2、3天，會拜訪鄉下地區和蛋黃區的市區， 希望柯文哲這2、3天非常開心，好好享受高雄美食和高雄人情的熱情。