連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部長陳時中今天晚上將出發日內瓦，出發前，於上午與外交部合辦「世衛行動團行前記者會」。陳時中說，今年是連續第三年未收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，出發前的心情相當沈重，未獲邀請，並非台灣不努力，而是對岸的政治打壓。

他說，遺憾仍要努力，中國的打壓反而增加台灣的國際能見度，此行將讓世界看見台灣醫療。

去年於日內瓦返台後，衛福部、外交部等單位積極爭取今年WHA的邀請函，但到目前為止，台灣皆未收到邀請。陳時中今天於行前記者會上提到，遺憾與沈重，行前與行政院副院長陳其邁合拍前進WHA的影片，影片中提到一句話「最好的解決辦法就是勇敢站到第一線爭取」。

陳時中說，外交部以及外館的力量給予衛福部支持力量，讓台灣可以一邊衝外交、一邊衝醫療，今年的主題將針對防疫、公衛、健保等。他說，我們必須要積極參與國際公共事務「我們需要WHA、WHA也需要我們」，過去一年舉辦多場活動，前陣子的健走集氣，也集氣了萬餘步，希望能幫助台灣走向國際，讓全世界看見台灣的醫療。

外交部長吳釗燮則表示，台灣將向世界衛生組織（WHO）表達遺憾以及不滿，WHO違反其制定的憲章：照顧全人類健康的原則，也就是Health for all的精神，漠視台灣2300萬人民健康。他說，中國一再聲稱「一中原則」並且曲解聯合國大會2758號決議案，誤導國際社會，聲稱中國可以代表台灣。

吳釗燮說，事實上，聯合國大會2758號決議案只是驅逐蔣介石的代表，並未處理台灣的事務。他說，「台灣就是台灣」，台灣的主權屬於台灣人民，中國聲稱台灣妥善受到中國的照顧，但是中國政府從未在台灣施行任何一天的管轄權。

他表示，台灣在世界衛生大會申請參與技術性會議至今只獲准出席49場，拒絕比例多達70％，儼然是中國干擾我國獲得第一手的醫療經驗。

還說，中國打壓愈嚴重，台灣的國際能見度愈高，今年友邦力挺的力道更勝以往，理念相近的國家，包含美國、日本、英國、法國、澳洲、歐盟等。日本外相河野太郎日前更透過推特，首次主動以直接的方式，表達支持台灣參與WHA。國會的部分，除了捷克、智利、厄瓜多等聲援我國參與WHA以外，歐洲議會串連，德國、法國、英國等連署致函給WHO總幹事，波羅地海三國近90名議員也聯合致函。

對於這次前進日內瓦，陳時中表示，今年在日內瓦參與或是舉辦的雙邊會議，希望能突破去年的60場，更希望能針對實質的內容與議題，更加深入地對談，台灣也將針對我國優異的醫療作為分享，不只有健保，還包含非傳染病疾病，肥胖控制、營養等議題，台灣的基本健康照顧做得很好。

陳時中說，積極爭取參與WHA是希望台灣能在國際防疫上，不要被忽略，能第一手獲得即時的訊息。他說，台灣位處於全世界最會隱匿疫情的國家旁邊，兩岸往來頻繁，加上台灣是位於亞太地區的樞紐，如何不讓防疫擴大，保護世界，世界應該要分享訊息給予台灣。

先前對於世界衛生大會不願發出邀請函，今年世衛行動團仍會繼續到場抗議。至於什麼樣的形式，陳時中表示，將依照實際上的狀況，來評估該如何進行抗議；被問及是否有二對二的雙邊辯論，吳釗燮說，不排除任何形式，也與友邦正在討論中。