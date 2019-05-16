跟進美國禁用華為？政院：中央機關未用華為產品

2019-05-16 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



美國商務部15日宣布，將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單。我國會不會跟進也禁用華為？經濟部長沈榮津今天在立法院表示，這部分行政院正在進行評估。行政院發言人Kolas Yotaka傍晚回應表示，中央政府各機關目前並未使用華為的產品。

Kolas並表示，行政院在今年4月18日已公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求相關機關盤點後，在3個月內以正面表列方式，公布生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品的廠商清單。

她表示，這些危害國家資通安全的產品或品牌，並非只限於來自中國，其他國家也有可能；待收到各機關盤點的產品及品牌名單後，行政院除將以正面表列方式，列出有疑慮的品牌與產品清單，也不排除以具有法律效力的法規命令，例如「辦法」形式，約束相關機關。

沈榮津今天在立法院經濟委員會指出，華為雖是紅色供應鏈，但華為不是唯一的核心網通業者，包括：Sony Ericsson、Alcatel、Nokia也都屬於國際級的網路通訊設備，在美國表態禁用華為後，相信作為上述這些品牌的相關供應鏈廠商，也都會因為「轉單效應」而獲利。