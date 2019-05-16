【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24 聯合報 主筆室／即時報導



高雄市長韓國瑜日前赴議會備詢，民進黨籍議員林智鴻特別準備27題「高雄學堂」題目要韓回答，引起熱議；今天桃園市議員王浩宇也學林智鴻，準備「桃園小學堂」請市長鄭文燦回答，結果鄭全部答對；接著另一位市議員梁為超關心笑氣氾濫，質詢時當場打電話給業者下訂，對方回應15分鐘內就能送達，鄭未置一詞。

桃園市議會這兩場議員在議事堂的表現都獲得很大的關注，王浩宇獲得市長鄭文燦的配合演出，台上台下都很滿意，因為鄭文燦答題滿分，王浩宇也成功「修理」了韓國瑜一頓，技巧性地幫民進黨助攻一回，接力質詢的民進黨籍議員陳治文更誇鄭文燦「超厲害」，是全能市長，很接地氣，民進黨沈浸一片歡樂之中 。

後來國民黨籍的議員梁為超也上台質詢，顯然鄭文燦沒有配合演出，梁一開始秀出印有笑氣廣告的照片問鄭文燦，鄭文燦說不知道是什麼，他轉而質詢衛生局長和警察局長，指俗稱笑氣的一氧化二氮很氾濫，不少臉書粉絲頁在販售，還主打24小時一通電話就能宅配到府，他為證明笑氣取得容易，還當場打了電話，業者果然回應15分鐘內就能送達；鄭文燦在梁議員的質詢過程中，就坐在位子上不發一語。

王浩宇問鄭文燦的題目包括桃園有幾個行政區、哪個行政區最北、人口最多、松山機場與桃園機場哪個較北，某某里的里長叫什麼名字，鄭文燦全部答對，分數比韓國瑜高很多，但只有短暫娛樂了鄭文燦團隊；但氾濫的笑氣會導致血液、精神等疾病，嚴重甚至可導致死亡，卻是無法可管，相信為人父母者都會關心，但鄭市長沒有適時表達他對此現象的重視，那就可能就讓市民笑不出來了。