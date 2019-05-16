一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業
一例一休制度讓企業勞資都不滿，蔡英文總統今趁著到台中走訪廟宇，中午與大里工業區的廠商們來了場不讓媒體採訪的閉門吃便當座談。不過，市議員李天生事後發出的新聞稿透露，現場多名業者發言抱怨，一例一休對中小企業衝擊很大，不僅加班費大幅調高，工廠負擔沈重，勞工想要加班也無法如願，造成中部手工具業和機械業業務萎縮。
對此，蔡英文認為勞動檢查不是開罰單，應該聽取業者的心聲，在行政法令和行政作業中找出調適的空間，至於加班時數及費用，「希望政府和大家一起來努力」。
李天生發出的新聞稿中寫到，針對外界反映「一例一休」修法不當一事，總統蔡英文16日和大里工業區廠商業者座談會中指出，中小企業批評加班工時太高，負擔沈重，勞工朋友抱怨無法加班，收入減少，一直是她「心中的痛」，她認為，勞動檢查不是開罰單，應該聽取業者的心聲，在行政法令和行政作業中找出調適的空間，至於加班時數及費用，希望政府和大家一起來努力。
在這場不對外公開的座談會中，小英總統和100多名大里工業區廠商共進便當，同時聽取業者的心聲，多名業者發言抱怨，政府實施一例一休，對中小企業衝擊很大，不僅加班費大幅調高，工廠負擔沈重，勞工朋友想要加班，也無法如願，同時造成中部手工具業和機械業業務萎縮。
總統蔡英文當場進行調查，查問大家是否希望增加加班時數，結果超過半數業者舉手贊同，不過有業者補充說，經營成本不停增加，同時加班費太高，大家都很苦惱，要如何順利經營，同時也讓員工賺取加班費。
總統指出，一例一休修法通過後，年輕選票跑光，民進黨並被冠上「資進黨」的稱號，她充分瞭解實施一例一休後加班費太貴等問題，勞工朋友無法加班，增加收入，一直是她「心中的痛」；希望勞動部「不要太為難企業」，勞檢不是開罰單，而應該重視輔導訪視，加強和業者溝通，重視勞資協商，收集大家的意見，下次修法更符合業者的需求。她並承諾，想辨法行政法令中找出「加班的空間」，至於加班時數及費用，希望政府和大家一起來努力。
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