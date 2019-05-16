一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一例一休制度讓企業勞資都不滿，蔡英文總統今趁著到台中走訪廟宇，中午與大里工業區的廠商們來了場不讓媒體採訪的閉門吃便當座談。不過，市議員李天生事後發出的新聞稿透露，現場多名業者發言抱怨，一例一休對中小企業衝擊很大，不僅加班費大幅調高，工廠負擔沈重，勞工想要加班也無法如願，造成中部手工具業和機械業業務萎縮。

對此，蔡英文認為勞動檢查不是開罰單，應該聽取業者的心聲，在行政法令和行政作業中找出調適的空間，至於加班時數及費用，「希望政府和大家一起來努力」。

李天生發出的新聞稿中寫到，針對外界反映「一例一休」修法不當一事，總統蔡英文16日和大里工業區廠商業者座談會中指出，中小企業批評加班工時太高，負擔沈重，勞工朋友抱怨無法加班，收入減少，一直是她「心中的痛」，她認為，勞動檢查不是開罰單，應該聽取業者的心聲，在行政法令和行政作業中找出調適的空間，至於加班時數及費用，希望政府和大家一起來努力。

在這場不對外公開的座談會中，小英總統和100多名大里工業區廠商共進便當，同時聽取業者的心聲，多名業者發言抱怨，政府實施一例一休，對中小企業衝擊很大，不僅加班費大幅調高，工廠負擔沈重，勞工朋友想要加班，也無法如願，同時造成中部手工具業和機械業業務萎縮。

總統蔡英文當場進行調查，查問大家是否希望增加加班時數，結果超過半數業者舉手贊同，不過有業者補充說，經營成本不停增加，同時加班費太高，大家都很苦惱，要如何順利經營，同時也讓員工賺取加班費。