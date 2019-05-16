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影／談年金改革 蔡英文：歷任沒人做到 但我做到了

2019-05-16 17:18聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

蔡英文總統出席在台中大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦的國政說明會時表示，年金改革歷任總統都無法做到，像是阿扁，但因為他沒有擁有國會多數，馬英九擁有國會多數，他說要做也沒做。到了蔡英文的時候，因為選她就是要出來做事，而且年金改革這件事，如果她不做，下一任總統在改革時會很困難，而且2019年，軍人年金就要破產，所以她不得不做，而且在第一任就要做到。這是她對於國家的責任。

蔡英文總統出席在台中大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦的國政說明會時表示，年金改革歷任總統都...
蔡英文總統出席在台中大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦的國政說明會時表示，年金改革歷任總統都不做，只有她做了。記者黃仲裕／攝影
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蔡英文總統出席在台中大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦的國政說明會時表示，年金改革越早做越好...
蔡英文總統出席在台中大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦的國政說明會時表示，年金改革越早做越好處理。記者黃仲裕／攝影
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年金改革蔡英文破產

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