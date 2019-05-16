影╱嗆聲導致陸軍機繞台？ 蔡英文：怎麼會有這一題？

2019-05-16 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



總統蔡英文今天走訪台中，有媒體上午採訪時問蔡英文總統「柯文哲說是因為妳嗆聲，大陸軍機才會來繞台？」蔡英文輕咳了兩聲，一度還問「怎麼會有這一題」，但她隨即說，這幾年都非常謹慎處理兩岸關係，也爭取國際社會最大支持，但應該要站出來表達立場的，都會清楚表達，主要是不想讓對岸有誤判，也不想讓國際社會認為，我們沒有守護國家的決心。

她說，這些在柯市長眼裡或許是挑釁，但這絕對不會是挑釁；這是一個負責任的執政者應該有的態度。至於習近平1月2日所講的一國兩制台灣方案，任何一個做國家領導人或總統的，都必須要站出來講清楚，「一國兩制不是台灣人可以接受的」。

她說，如果柯市長把這個詮釋成一個挑釁，對一個應該要講清楚，而且代表人民表達意志的總統來講，是一個不公平的說法。

蔡英文說，柯市長如果對國際事務有這麼大的興趣，他應該知道中國的「長航遠訓」是從2011年就開始了，中國對這個區域的企圖，不會因為誰執政而有不一樣；它的企圖心只會愈來愈強，活動也會愈來愈多，任何做台灣總統的，都必須領導台灣人展現意志，保護自己的國家，同時爭取最大的國際支持。在重要的時刻是絕對不能夠含糊、含混的。

對於民進黨內「蔡賴之爭」，行政院前院長賴清德拋出「總統專心國政，讓他拚選舉」說法，蔡英文說，這樣的說法和民主政治不相符。在民主國家裡，國家的治理跟政府的執政、民主的選舉，其實都是一體的，選舉時執政者須面對人民的檢驗，也要利用選舉跟人民做更多的溝通、說明、對話。民主國家選舉與執政本就是一體兩面，如果分割就跟民主政治的運作，邏輯是有差距的。