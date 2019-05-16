蔡英文明到關廟上香 全區大放送遭質疑造勢不顧維安

2019-05-16 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文明天到台南，下午要到關廟區廟宇上香，許多在地民眾這兩天不斷聽到村里社區廣播放送，要大家明天下午2點到廟前歡迎總統，遭網友質疑「 不顧國家元首安全」、動員造勢。關廟區長王素珠表示，蔡總統就任至今還沒有到過關廟，很多鄉親都希望看到總統，社區如果沒放送，鄉親事後才知道反而會引來民怨。

今天有關廟在地網友反映，不但社區的廣播系統已經連續三天放送，到親戚家也聽到另一個里長在放送，告訴大家總統蔡英文明天下午2點要到廟裡上香，里長還說有立委要他們大家告訴大家。

林姓關廟里民說，雖然多一點人去捧場，場面可能會比較熱鬧好看，但是現在有一些「 不理性的人」，只要知道小英行程出現場合，就會去鬧場，國家元首的行程不是應該是先保密嗎？怎麼在地的民代還有區公所甚至社區到處都在宣傳？

也有網友認為，總統現在為了拼選舉到處趴趴走，爭取支持無可厚非，但是地方民意代表和公家機關動員民眾來捧場，就值得商榷。