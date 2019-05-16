2020選戰就戰鬥位置 蕭敬嚴真除國民黨青年部主任

2019-05-16 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨青年部代主任蕭敬嚴。圖╱取自蕭敬嚴臉書。 分享 facebook 備戰明年總統大選與立委選戰，國民黨組發會近日著手微調，要就戰鬥位置。4月底請辭黨副發言人的蕭敬嚴，上周六已真除為青年部主任。2017年黨主席選舉期間任當時主席候選人詹啟賢競選總幹事的金門大學副教授林政緯則接任社會部副主任。

蕭敬嚴受訪時證實相關訊息，表示未來將全力協助黨經營青年參與，希望藉由主動出擊領導議題的方式，爭取認同或句相同理念的青年加入、支持國民黨，讓青年部成為國民黨與青年接軌的媒介平台，並為爭取明年勝選奠基。

林政緯受訪時則表示，國民黨明年要重返執政，身為黨員有必要盡一份心力，但他只是接下義務職，本職還是金門大學 國際暨大陸事務學系專任副教授，目前也還未接獲黨的具體工作指令，或許暑假期間會有更多時間投入。

蕭敬嚴分析，目前其他可能總統參選人陣營中，民進黨蔡英文總統青年支持度勝過國民黨可能候選人，無黨籍台北市長柯文哲更獲多數20歲至29歲青年青睞；但相對於此，國民黨成長空間也最大，明年選戰只要能爭取更多青年支持，勝選機率就會更大。

蕭敬嚴說，他希望之後能讓更多年輕人感覺國民黨不一樣，能與青年同呼吸、貼近主流青年意見，縮短過去國民黨與青年的距離感，進而支持，甚至投入國民黨。

不過相較組織部門整軍待發，文傳部門近日卻因人事問題，將去年九合一選舉期間曾代理文傳會主委的副主委唐德明改調顧問，會內人事也傳遭凍結，有待進一步整軍。