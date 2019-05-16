監院通過調查：北檢「諷扁短劇」風波 無法認定為違失

2019-05-16 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監委陳師孟上任後，立刻落實「調查辦綠不辦藍司法官」主張，追究民國98年司法節慶祝大會上，台北地檢署演出的短劇「俠客行」，認為該劇內容蓄意羞辱前總統陳水扁，顯示相關司法人員心中既存不公。不過被調查對象之一、前檢察官慶啟人，向監院紀律委員會提出，認為陳師孟立場不公，聲請迴避。監院紀律委員會判定迴避聲請成立，院方因此將案件改交給監委江綺雯調查。監察院司法獄政委員會昨天（15日）通過江綺雯的調查報告，認定該劇內容「尚難認定表演者有違反檢察官守則之違失」。

報告認為，「俠客行」舞台劇內容，尚難認定表演者有違反檢察官守則之違失。但法務部及北檢對相關報導，未妥予適時對外釐清，容有可議之處；又對於被告的人權保障及公民與政治權利國際公約等相關教育訓練，法官學院及法務部司法官學院允宜持續加強檢討改進。

調查委員江綺雯表示，98年1月9日司法院與法務部合辦司法節慶祝大會，性質上屬於內部不公開之活動。短劇「俠客行」其中一段內容，演出者飾演女性毒品通緝犯，以懷孕及罹患愛滋病等理由反抗入監服刑，並攻擊檢察官，與陳前總統相關涉案情節並不相同。雖有高舉戴著手銬的雙手並高喊：「法警打人喔，我要去台大醫院驗傷，司法迫害。」等語，然所說內容亦與陳前總統於移審羈押庭時大喊之「政治迫害！司法冤獄！台灣加油！台灣加油！」用語有異；加之演出者於本院詢問時均稱，並未故意諷刺陳前總統，而是媒體渲染結果等語，故尚難僅依表演情節，即逕認定表演者有模仿嘲諷陳前總統之意，而有違反檢察官守則之違失。

然而，國內、外媒體對活動之報導，而引發外界認為表演不當之評論，對檢察機關形象甚鉅。但法務部與北檢卻均未妥予適時對外釐清，容有可議之處。