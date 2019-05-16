【重磅快評】原來蔡政府的智慧 都被政治蟑螂啃光光
中華郵政智慧物流園區招標案風暴擴大，中華郵政總經理陳憲着被退休、董事長魏健宏被下台；PChome董事長詹宏志重砲抨擊「躲在政府部會的蟑螂到處喬事」，陳憲着痛陳「有太多太多政治力介入」，郵政工會也包圍行政院抗議。
中華郵政打造號稱國家級的智慧物流中心，由PChome全數承租，被質疑有獨厚特定廠商之嫌，於是中華郵政總經理被退休；中華郵政更威脅說，此案尚未決標，PChome如果不釋放承租單位，契約就不成立。
但在詹宏志憤怒直指「遠比郵局還大」的有力人士介入，並點名交通部和行政院「不要做愚蠢的事」後，行政院和交通部果然聰明識相地確定由PChome繼續完成訂約決標程序，但由於招標設計疏漏，中華郵政董事長也被下台。
整個智慧物流園區招標案的內容與流程有些複雜，只擁有一般智慧的小老百姓看不太懂；但其間可能的政治蟑螂出没，則屬於「政治小學堂」的基本常識，不必像高雄市議員打「總機」烤問韓國瑜，小老百姓拿著「分機」就能做答。
郵政工會質疑招標合法，行政院卻隨便就換掉賴系人馬董事長魏健宏，顯係針對賴清德而來。民進黨派系鬥爭複雜，蔡賴矛盾尖銳化，這問題打「總機」問府院黨高層也不會給答案；但如果問「分贓卡位」，或「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，則還是民眾拿起「分機」就能答對的「小學堂」問題。
詹宏志根據他懂的「官場規則」，還提醒了大家一個「小學堂」的小常識：通常在廚房裡發現蟑螂，絕對不會只有一隻；躲在立法院和蔡政府部會裡到處喬來喬去的政治蟑螂必然很多。
其實不只中華郵政智慧物流園區裡蟑螂橫行，農地違章工廠大解放，更被環團人士認為是政治蟑螂的偉大戰果。農地違章工廠不僅讓農地淪陷，農地汙染更可能進入食物鏈；那些蟑螂都已經從農地跳上餐桌了。
但這次政治蟑螂不小心吃到小英的國策顧問詹宏志，反遭滅蟑撲殺。幸而有詹宏志的聲量，居然暫時嚇退了蟑螂，保住了物流中心承租權；如果是一般人遇到「遠比郵局還大」的有力人士撐腰的政治蟑螂，恐怕只能尖叫逃離廚房。
智慧物流園區還沒完工，智慧已經被蟑螂吃光光。如果蔡政府還有什麼前瞻的政策或智慧的建設，同樣被她自己養的政治蟑螂啃食殆盡。至於還有人提到什麼國家競爭力和政府效率，就別說笑了！
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