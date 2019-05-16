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【重磅快評】原來蔡政府的智慧 都被政治蟑螂啃光光

2019-05-16 15:50聯合報 主筆室╱即時報導

中華郵政總經理陳憲着出面痛陳有太多太多政治力介入智慧物流園區招標案。記者侯俐安／...
中華郵政總經理陳憲着出面痛陳有太多太多政治力介入智慧物流園區招標案。記者侯俐安／攝影
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中華郵政智慧物流園區招標案風暴擴大，中華郵政總經理陳憲着被退休、董事長魏健宏被下台；PChome董事長詹宏志重砲抨擊「躲在政府部會的蟑螂到處喬事」，陳憲着痛陳「有太多太多政治力介入」，郵政工會也包圍行政院抗議。

中華郵政打造號稱國家級的智慧物流中心，由PChome全數承租，被質疑有獨厚特定廠商之嫌，於是中華郵政總經理被退休；中華郵政更威脅說，此案尚未決標，PChome如果不釋放承租單位，契約就不成立。

但在詹宏志憤怒直指「遠比郵局還大」的有力人士介入，並點名交通部和行政院「不要做愚蠢的事」後，行政院和交通部果然聰明識相地確定由PChome繼續完成訂約決標程序，但由於招標設計疏漏，中華郵政董事長也被下台。

整個智慧物流園區招標案的內容與流程有些複雜，只擁有一般智慧的小老百姓看不太懂；但其間可能的政治蟑螂出没，則屬於「政治小學堂」的基本常識，不必像高雄市議員打「總機」烤問韓國瑜，小老百姓拿著「分機」就能做答。

郵政工會質疑招標合法，行政院卻隨便就換掉賴系人馬董事長魏健宏，顯係針對賴清德而來。民進黨派系鬥爭複雜，蔡賴矛盾尖銳化，這問題打「總機」問府院黨高層也不會給答案；但如果問「分贓卡位」，或「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，則還是民眾拿起「分機」就能答對的「小學堂」問題。

詹宏志根據他懂的「官場規則」，還提醒了大家一個「小學堂」的小常識：通常在廚房裡發現蟑螂，絕對不會只有一隻；躲在立法院和蔡政府部會裡到處喬來喬去的政治蟑螂必然很多。

其實不只中華郵政智慧物流園區裡蟑螂橫行，農地違章工廠大解放，更被環團人士認為是政治蟑螂的偉大戰果。農地違章工廠不僅讓農地淪陷，農地汙染更可能進入食物鏈；那些蟑螂都已經從農地跳上餐桌了。

但這次政治蟑螂不小心吃到小英的國策顧問詹宏志，反遭滅蟑撲殺。幸而有詹宏志的聲量，居然暫時嚇退了蟑螂，保住了物流中心承租權；如果是一般人遇到「遠比郵局還大」的有力人士撐腰的政治蟑螂，恐怕只能尖叫逃離廚房。

智慧物流園區還沒完工，智慧已經被蟑螂吃光光。如果蔡政府還有什麼前瞻的政策或智慧的建設，同樣被她自己養的政治蟑螂啃食殆盡。至於還有人提到什麼國家競爭力和政府效率，就別說笑了！

【相關閱讀】

‧物流園區案 中華郵政總座出面批：太多政治力介入

‧中華郵政工會：政院換掉魏健宏 是針對賴清德

‧點名3綠委沒常識 詹宏志：躲在政府的蟑螂到處喬事

中華郵政農地

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