蔡崇義當年判決被指未依法沒收 法官諷：該彈劾嗎？

2019-05-16 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



監委高涌誠、蔡崇義以檢察官陳隆翔辦案有「重大違誤」為由，提案彈劾陳隆翔，引發法界反彈。有法官在論壇上貼出蔡崇義在基隆地院擔任審判長時期的判決，被台灣高等法院明確指出扣案的手機及晶片均為林姓被告所有，應依法宣告沒收，但主文卻未宣告沒收。法官反諷，依照這次標準豈不是也應彈劾？

「基隆地院102易453號」判決，2012年12月間，周姓男子組成竊車解體集團，由林姓男子負責牽回竊車，並在新北市一處汽車解體工廠，將解體所得的零件將入木箱，再轉交空運送達中國大陸銷贓。合議庭依攜帶兇器竊盜罪及寄藏贓物罪，判5名被告有罪。

有法官指出，該案件後來上訴到高院，高院「103上易1008號」判決很明確地指出：「原判決理由論述扣案SAMSUNG 廠牌行動電話（含0978458240晶片卡1 枚）及G-PLUS廠牌行動電話各1 支（含0978455864晶片卡1 枚），均為林智宏所有，分別供與陳政安聯絡竊車解體運送事宜、供與周政霖聯絡竊車交付事宜，應依刑法第38條第1 項第2 款宣告沒收之（見原判決第21頁第13列至第16列），惟於主文未宣告沒收，致主文與理由不符，容有未洽。」