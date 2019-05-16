僑務委員會立法院長晚宴 感謝僑胞帶領臺灣接軌世界

2019-05-16 13:43 聯合新聞網 台北訊



蘇嘉全（右2）、吳新興（中）、僑委會副委員長高建智（右1）、立法院秘書長林志嘉（左2）及蘇嘉全辦公室主任張嘉玲（左1）向與會委員舉杯致意。圖片提供／僑委會 分享 facebook

僑務委員會議15日晚間由立法院長蘇嘉全作東，與委員長吳新興宴請參與會議的委員，感謝委員堅定支持臺灣，並以實際行動貢獻臺灣。

吳新興感謝蘇嘉全對僑務工作的支持，不僅是預算上的幫助，且只要有僑團歸國拜會立法院，蘇嘉全只要有時間都會親自接見，即使已有行程安排，亦會請副院長或秘書長代為接見，顯見蘇嘉全對僑務工作的重視。

蘇嘉全表示，在座的僑務委員都是世界各地最有影響力的僑領，並擔任政府與僑胞的橋樑，而回國參與僑務委員會議除聽取政府當前各項政策，讓僑胞能在全世界與各大企業競爭，同時希望委員們能提出建言，使國家各項政策臻於完善。

他接著說，立法院除了處理國家法案及審理中央政府預算外，國會外交也是很重要的一環，本屆有來立法院拜會的國會議員共有106國，三年來比上一屆多出20國拜訪，而立法院也成立與各國國會的聯誼會，今年已有72國與立法院締結聯誼會。他強調，外交工作相當辛苦，臺灣在國際上常常受到中共的打壓，感謝海外僑胞在僑居國協助臺灣政府與世界接軌。

蘇嘉全最後說，臺灣經濟現階段以穩定的腳步向前邁進，臺商回流投資也扮演著相當重要的角色，而臺灣人民對於稅務改革也相當有感，滿意度高達73%，而外交、兩岸關係也有高過五成的滿意度，相信僑胞也會以臺灣為榮。

蘇嘉全表示，僑務委員都是世界各地最有影響力的僑領，並擔任政府與僑胞的橋樑，同時希望委員們能提出建言，使國家各項政策臻於完善。圖片提供／僑委會 分享 facebook