黃捷臉書被灌爆 網友留言藏頭詩「女神都是造出來的」

2019-05-16 14:45 聯合新聞網 綜合報導



高市議員黃捷總質詢，不請市長韓國瑜回答。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

時代力量高雄市議員黃捷，因質詢韓國瑜自經區議題「翻白眼」一夕爆紅，昨（15）日進行50分鐘市政總質詢，沒有要求市長韓國瑜答覆，引起諸多爭議，她的臉書被大批網友「灌爆」，有網友發現許多留言看似漫罵，實際上卻是告白的「藏頭詩」！

黃捷因認真問政加上外型甜美，日前在質詢韓國瑜時翻白眼爆紅，被封為「鄉民女神」，連有「港湖女神」封號的北市議員高嘉瑜都自嘲自己是「鄉民阿姨」。黃捷15日進行市政總質詢時，針對各局處提出市政建議，全程50分鐘都未點名市長韓國瑜答詢，並表示「請韓國瑜回答是浪費時間」，韓在質詢後開玩笑說，坐冷板凳「好寂寞」。

當晚黃捷的臉書被網友灌爆，但這回來留言的不是韓粉，而是滿滿「捷粉」，有人批評「黃議員太超過了，自經區吵兩個禮拜，是不是根本來找碴……女神是網路造出的，神話終究會隨時間破滅…」，但仔細一看，該留言其實是藏頭詩，整串留言第一個字組起來變成「對我來說黃捷就是女神，如果我沒有結婚我一定要去追她」。

網友留言看似漫罵，實際上卻是告白的「藏頭詩」。圖／取自黃捷臉書 分享 facebook

網友紛紛回覆「藏頭告白，犯規！」、「你以爲藏頭我看不出來嗎？」、「太厲害了」、「有神人，請收下我的膝蓋」。除了不少藏頭詩外，還有爸爸逼今年讀大學的兒子票要投黃捷，否則「不幫他出學費」，意外釣出黃捷親自回覆「不要綁架兒子啦，只要我一直努力，我相信他自然就會投給我」。