公視酸「腦殘記者」 學者：御用媒體比腦殘更可怕！

2019-05-16 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



公視台語台日前以「韓極混」暗酸高雄市長韓國瑜惹議後，公視新聞網PNN粉專「新聞實驗室」昨天又拋出「記者真心話系列一」，影片大酸傳統媒體，「腦殘記者怎麼煉成？」「台灣媒體怎麼爛掉？」「一個社會可以如何讓媒體低能到這種令人嘆為觀止的境界？」

對於公視大酸媒體，學者表示，公視如果變成政府的御用媒體，恐怕比腦殘記者更可怕。也有不少網友在公視粉專留言反酸，網友Yang David指出，「上次撿到槍！這次撿到機關槍？下次撿到核彈？」網友侯茵茵說，「公視早就變綠了！」

文化大學廣告系主任鈕則勳指出，公視作為國家級媒體，格局及視野應該更高更廣，以媒體改革的火車頭自許；總不能一邊批評媒體亂象、記者腦殘，又一邊操作社群用諧音暗諷高雄市長韓國瑜。言行不一，反而會讓民眾覺得法相莊嚴擔憂媒體亂象，根本是假道學。

他也說，外界最擔心公視被政治力介入，公視如果變成政府的御用媒體，恐怕比腦殘記者更可怕。

臺藝大廣電系教授賴祥蔚說，公共電視過去普遍被認為是超脫黨派色彩的優質頻道，最近也推出許多精彩的好戲劇，令人肯定。公視小編或許想要透過自以為接地氣的方式展現鮮明風格，但是要小心，一旦被認為是沾染了政治色彩，一定會害公視賠上過去累積的超然形象，絕對得不償失。