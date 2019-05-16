蔡英文不懂兩岸「避戰」得幾分？ 柯文哲：不要死當就好

2019-05-16 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



日前蔡英文總統的「親美抗中」戰略被台北市長柯文哲批評有問題，認為應選擇「避戰」，蔡則要柯說明何謂「避戰」；柯文哲上午至市議會進行今年首次施政報告，仍被問到兩岸關係問題。國民黨議員鍾沛君說，柯文哲對自己的兩岸關係打55分，那蔡英文「不懂避戰」得幾分？柯文哲說，兩岸要考60分以上困難，不要死當就好。

鍾沛君追問，何時認為蔡政府國安政策有危機？柯說，早就發現了。但柯給自己兩岸關係打分數，引發其他議員不滿。民進黨議員簡舒培反問柯自評55分，是台灣人民打、習近平打，還是自評，為何評蔡英文不及格？其實目前蔡的兩岸政策，是獲得大多數人民所肯定。

議員苗博雅說，希望柯文哲答詢不要掉入陷阱，台灣的市長竟要讓中共來評分？市長還竟然回答自己在中共眼中幾分，這是陷阱題，柯不應該踏入，也不應用中共的視角來評分，且還說總統不要死當，她說，首都市長不是看中共臉色。

此外，議員梁文傑則是給柯文哲的答詢給90分，比高雄市長韓國瑜好很多。梁文傑說，從柯文哲對數字非常嫻熟來看，且答詢前都會預演3次以上，「台北市有這樣的市長不錯」，比韓國瑜好很多，韓國瑜答詢應該沒有看資料，不像柯會模擬3次。