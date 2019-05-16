網傳盧秀燕「破壞王」 吳皇昇嗆無良網軍抹黑建設王

2019-05-16 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市新聞局長吳皇昇說，近日網路散布多張惡意抹黑市長盧秀燕的圖卡，有心人士惡意製作並大量轉傳，內容斷章取義、惡意抹黑，他說提醒「無良網軍」這些行為讓人唾棄，相信台中市民都有智慧與理性。

吳皇昇表示，網路出現許多圖卡，從市長盧秀燕上任後已出現不下百張。很明顯，這些圖卡是有心人士惡意製作與轉傳指盧秀燕是「破壞王」吳皇昇強調盧秀燕不但不是「破壞王」而是真正的「建設王」。

吳皇昇以副市長楊瓊瓔日前出席「台中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫」考察為例，網路說楊副市長沒有出現在大合照中就指她沒有出席，還說市府新聞局發「假新聞」說楊有出席。吳表示令人啼笑皆非，事實上在場的人都知道楊瓊瓔的確出席，建設局長陳大田陪同視察。另此案是前市長胡志強就開始推動，並非網路所稱「未出席、割稻尾」。很明顯的惡意抹黑案例。

網傳市府停止台中山海環線計畫，新聞局表示依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」及國發會的意見進行報告書補正，今年3月19日函送交通部，計畫方案及路線長度皆無變動。市府比照台中鐵路高架化，爭取由中央全額補助計畫經費。

「台中國際機場2035年整體發展計畫」傳撤案，市府澄清絕對不是「撤案」，主因近年機場運量持續成長，有必要以「機場園區」概念，研議補充相關都市規劃內容再提內政部都委會審議。

水湳經貿園區的智慧營運中心原計畫興建262公尺的大樓，但斥資龐大內部空間定位卻不明，市府重新檢討空間用途，並將考察智慧城市、防災、節能、創意與數位案例，朝向更彈性、開放規劃。

至於巨蛋，市府確定在14期重劃區上落腳並編規劃經費，原先預計在該地興建的足球園區，則將移到南屯區闢建，並將朝符合國際型運動賽事規劃，日前體育署已至現場會勘，市府也將計畫送交中央審查。