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輪不到詹宏志發怒！徐世榮：請看A7區段徵收創下的記錄

2019-05-16 12:33聯合報 記者林文義╱即時報導

中華郵政公司智慧物流中心案延燒，網路家庭董事長詹宏志連兩天砲轟「幕後人士」，行政院昨天表示要求中華郵政落實相關程序，網家表示，肯定行政院澄清外界的疑義，還給依法投標企業一個公道，未來接獲中華郵政決標通知後，盡快與中華郵政完成諦約，詹宏志強調，若是權益受損，一定會提起行政訴訟。他並抨擊「躲在部會的蟑螂到處喬事」，並質疑蔡英文總統和行政院長蘇貞昌是否知道這種況狀。

政治大學地政學系教授徐世榮則以「詹宏志，還輪不到你發怒！」為題，直指政府處理林口A7區段徵收案的缺失，   

徐世榮指出，中華郵政園區招租引發龐大爭議，報紙報導PChome董事長詹宏志因此發怒，他要告訴詹宏志，請暫勿發怒，因為還輪不到你來發怒！

徐說，除了中華郵政園區招租爭議外，現在每日翻閱各報，也總是可以看見建商推出的北台推案王A7新市鎮的大篇幅廣告。其實不論是中華郵政園區或是北台推案王A7新市鎮，都是建立在「林口A7區段徵收案」之上，而現在所產生的諸多弊端，其根源乃是區段徵收制度，這時很需要我們社會對於區段徵收制度再予審視與反省，而他長期主張區段徵收制度是個違憲的制度，應該儘速予以廢除，「林口A7區段徵收案」又是一個明顯的例子。

徐世榮指出，「林口A7區段徵收案」創下許多記錄：

1.它是中華民國有史以來速度最快的土地徵收案，都市計畫變更及區段徵收案通過，合計約只花費二年半的時間。這是因為馬英九總統及吳敦義副總統要競選連任，政府各單位都完全予以配合，皆是用特急件處理。

2.為了更要加速時程，這個區段徵收案運用了一個很新（狠心）的體制，叫做「預標售」，即縱然人民還擁有土地及房屋所有權狀，地政事務所的土地登記簿上也依舊是登記人民的名字，而人民也還住在自己的房子裡，但是政府卻已經把人民的土地預先標售給財團及建商了，很遺憾地，憲法第15條財產權應與保障的規定形同是廢文。

3.這一切乃是當時政府宣稱要解決年輕人的居住問題，大張旗鼓的推動「合宜住宅」政策。然而，總徵收面積為236公頃，其中作為合宜住宅使用的土地面積竟然只有10公頃，僅佔4.2%，顯然合宜住宅只是一個幌子，其真正的目的乃是藉由政府的公權力，剝奪人民的土地，並移轉給建商及財團。

4.這個「合宜住宅」政策產生了嚴重的弊端，內政部營建署葉世文前署長因為收賄及財產來源不明而被判刑，高等法院日前（5月13日）裁定葉世文應合併執行14年徒刑、褫奪公權5年。但是，官員的被判刑卻沒有讓政府及社會重新再反省林口A7區段徵收案的正當性與合法性，最底層人民的權益依舊是完全被犧牲及漠視。

因此，誰該發怒？是詹宏志嗎？不是的，應該是龜山牛角坡土地被徵收戶才對的，詹宏志還不夠資格發怒的。

徐世榮說，郵政物流園區坐落在林口A7區段徵收範圍內，表面上是中華郵政斥資近百億打造「郵政物流園區」，政府因此動用土地徵收強烈手段，強制剝奪人民財產權及基本人權，逼迫人民流離失所。但是實際狀況是，中華郵政自己只需要一個單元，另外十五單元全部招租，而且全由PChome一家廠商承租。請問，這樣的徵收有符合土地徵收必備要件嗎？

中華郵政物流園區坐落在林口A7區段徵收範圍內。圖／遠雄房地產提供
中華郵政物流園區坐落在林口A7區段徵收範圍內。圖／遠雄房地產提供
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