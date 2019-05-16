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柯文哲議會報告 議員關注是否選總統

2019-05-16 11:34聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲今天到市議會專案報告，不少議員質詢時將焦點放在柯文哲是否選總統，甚至拿柯跟韓國瑜在高雄市議會的表現做比較，讓柯文哲有點招架不住。

國民黨議員汪志冰甚至直接問柯，「你的表現跟高雄市議會議員跟韓國瑜的互動，誰表現比較好？」柯文哲回答，「我們的議員水準比較高坦白講」。

台北市長柯文哲今天到市議會專案報告，不少議員質詢時將焦點放在柯文哲是否選總統，讓...
台北市長柯文哲今天到市議會專案報告，不少議員質詢時將焦點放在柯文哲是否選總統，讓柯文哲有點招架不住。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲今天到市議會專案報告。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天到市議會專案報告。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲（圖）今天到市議會專案報告，國民黨議員汪志冰問柯文哲，「你的表現跟...
台北市長柯文哲（圖）今天到市議會專案報告，國民黨議員汪志冰問柯文哲，「你的表現跟高雄市議會議員跟韓國瑜的互動，誰表現比較好？」柯文哲回答，「我們的議員水準比較高坦白講」。記者胡經周／攝影
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柯文哲韓國瑜

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