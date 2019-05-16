柯文哲議會報告 議員關注是否選總統

2019-05-16 11:34 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天到市議會專案報告，不少議員質詢時將焦點放在柯文哲是否選總統，甚至拿柯跟韓國瑜在高雄市議會的表現做比較，讓柯文哲有點招架不住。