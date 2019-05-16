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「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意

2019-05-16 11:25聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前高雄縣長楊秋興日前因批高雄市長韓國瑜若選總統，他就變詐騙集團共犯，楊秋興今受訪說，他對用詞過重過當，表達歉意，對郭台銘董事長可能也造成相當大的影響，他也跟郭董表示歉意。他強調他沒有私心，只有擔心，若郭韓合作，會是100分。

楊秋興說，他是工程師出身，工程師個性就是比較直率，其實他當初來挺韓，建議吳主席徵召韓，就是希望綠地可以變藍天，可以把政權拿回來，讓高雄可以繁榮改變。

楊說，他也期待市長跟高雄市民有約，期待韓可以留在高雄，為高雄打拚，這也算是回報高雄市民，對他的期待與支持。

楊說，當然跟韓，「我們還是都是好朋友，政治本來就一時，我們都是好朋友」，是希望也提醒韓好好留在高雄。

他說，尤其台灣這個很關鍵時刻，他挺韓市長選高雄市長，現在很支持郭台銘選總統，都沒有私心，只有擔心，這個關鍵時刻，2020選戰對兩岸的和平，對台灣未來的發展，關係很重大，很期待國民黨可以重新贏回政權。

楊說，他沒想到韓會想選總統，他認為韓如果留在高雄，好好鎮守高雄，初選如果郭台銘出線，這個組合，他覺得一百分。

楊說，台灣過去一直搞政治，希望台灣未來可以經濟多一點，年輕人在台灣已經徬徨，看不到未來，紛紛遠離他鄉，所以很期待郭董一個企業家來帶領台灣發展經濟，讓年輕人有未來，讓台灣兩岸可以和平發展，讓兩岸不能有任何戰爭的危機。

對於詐欺共犯這麼強烈的字眼，他說，其實是跟記者閒聊，記者打給他，問了很多，對「這個用詞過重過當，我也表達歉意」，畢竟韓也認為，政治是一時，不管怎樣都是好朋友，他是工程師直率的個性，也是反應他內心的焦慮、憂心。

對於被網友罵背骨，楊苦笑說，這個他已被罵了8、9年，網友要理性一點，政治人物換政黨是很稀鬆平常的，民進黨裡很多是國民黨過去。政黨就是政治理念的結合，理念相同就加入，理念不合就離開，對民主國家是稀鬆平常。他現在的理念跟民進黨格格不入，像兩岸關係，覺得需要和平往來，要多交流。

楊說，民進黨罵他快10年，所以韓粉在罵他，「我想說你們罵法跟當初民進黨很相像很相似。」中華民國的未來，應該不分政黨，也不分韓粉或什麼，應該都要來思考。

對於郭董，楊說，當天媒體閒聊，不過報導出來用很聳動的字眼，對郭董可能也造成相當大的影響，他也跟郭董表示歉意。

楊說，他認為這個節骨眼，韓定守高雄，如果郭台銘可以出線。郭韓合作是100分，不合作就不可能 100，這是他憂心、擔心的地方。

對於高市府的兩岸小組副召集人的工作會否持續？楊說，兩岸小組是義務職，其實昨天有跟韓旁邊的人接洽，他也認同政治一時，朋友還是朋友，若有需要他協助的地方，他也願意，這是無給職，義務職缺。

被問到未入市府、情緒勒索等說法，楊秋興強調，「那都不是事實。」他跟韓有碰過面，當初也沒有求官，他無私心，只有擔心台灣的未來，他這個年紀，是退休年齡了。

前高雄縣長楊秋興。記者蔡孟妤/攝影
前高雄縣長楊秋興。記者蔡孟妤/攝影
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郭董楊秋興民進黨

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