承認以前仇視議會、討厭議員 柯P：真的不習慣

2019-05-16 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜現在與市議會關係緊張，回想台北市長柯文哲第一屆當市長時，面對議會也有很多衝突，不僅答覆吳世正議員時也是全程坐著，還稱自己每次面對議會都要吃藥，「壓力太大」。柯文哲今天上午赴議會進行「重大工程推動進度與檢討」專案報告，承認他以前確實仇視議會、討厭議員，「真的很不習慣」。

市議員秦慧珠質詢時要柯文哲給韓國瑜打分數，柯文哲說，「第一個會期很難啦，都搞不清楚（狀況）」，不過對於高雄市議員「打韓」，柯文哲說「那個打了沒有效」，從大數據分析「打韓國瑜並沒有幫他減分。」

秦慧珠原本是先稱讚柯文哲，說柯現在在接受議會答詢時態度都蠻誠懇，問柯文哲進行專案報告前會做哪些準備？柯說他至少會做三次預演。

但回想柯文哲第一屆當市長時，面對議會也有很多衝突，秦慧珠詢問柯現在還需要吃藥嗎？柯文哲說不用了，「心態改變就好了」。秦慧珠追問柯「是因為你不再仇視議會、討厭議員？」柯文哲直言「是」，然後解釋，他以前在台大是教授，台大教授很大，還反問秦慧珠有沒有看過日劇白色巨塔。

秦慧珠說，她也是教授，也在文化大學當教授，對柯說，「你以前看不起議員、瞧不起議員，承蒙你現在看得起議會，你要不要因你現在的答覆對議會道歉？」柯文哲說「好」，然後表示他之前真的很不習慣議會，但後來發現，「議員是我們很重要的資訊來源。」最後秦慧珠詢問柯對自己的府會關係打幾分？柯文哲說，有70到80分吧。