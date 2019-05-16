陳致中PK韓國瑜 韓誇：降龍十八掌、拳拳到位

2019-05-16 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市議員陳致中16日上午質詢市長韓國瑜，前一天就在臉書預告「將對市政有建設性討論、不會考倒市長」，果然短短50分鐘，質詢內容從大林蒲遷村、居民健康照護、石化專區、公幼設置到財政改革等議題，最末還送上「八要詩」給韓國瑜，鼓勵韓做好市政。

韓國瑜也同樣給予正面回應，表示「今天聽陳議員質詢紮紮實實，降龍十八掌、拳拳到位」，韓說，很高雄彼此為了市民福祉質詢答辯，「您在成長我也在成長，未來更好！」

市議員黃捷15日質詢時說「如果知道分機就不要撥總機了，浪費時間。」陳致中今上午時雖又虧韓是「總機」，但最後表示「市長不是小學生、也不是總機，大家對你有期待！」市民不希望一個市長去征服宇宙或變漫威英雄，別因選總統就影響市民福祉。

有別於過去多以政治意識形態質疑韓國瑜，陳致中今上午質詢內容以市政議題為主軸，但兩人言詞間仍多有交鋒，陳質詢韓國瑜大林蒲遷村議題時，酸韓「打總機比分機有用！」還要市長為大林蒲居民簽下「四不一沒有」遷村承諾書。

韓國瑜未正面回應，僅答「議員的期待市府強烈感受到，您講的目標都非常好，不管是四不一沒有或八不一沒有，我們攜手合作、全力朝目標邁進」，陳致中反虧「要市長簽承諾書沒陷阱哦」，韓回「我18歲後就沒怕過什麼事情，是說我們的目標跟您的想法一模一樣，市府已感受到您對大林蒲居民的關愛，真的認同」。

隨後陳致中質詢韓國瑜，上任時曾提出石化專區要讓高雄經濟轉型，現在是否繼續推動，還是轉型成循環經濟專區？韓表示，現在大林蒲遷村這麼著急，就是因為市府規畫未來循環專區落腳在大林蒲，陳致中追問「所以石化專區是不是不做了？兩者概念是不一樣的？」面對陳不斷質疑，韓冷回「可否讓總機講話？」他強調設立循環經濟專區，很多石化廠商設備更新都能集中，對居民更有保障。

陳致中又談到高雄公幼比是六都之末，增加的員額集中偏鄉，近兩年公幼零成長；教育局長吳榕峯答詢說，幼兒教育不能單從公幼來看，要從整體育兒政策來談，目前242公立小學有211所停設幼兒園，就是因為沒有迫切需要，陳不滿打斷說「局長你這樣講我要打總機了哦！」結果吳回「不用打總機，打我手機比較好用！」

陳致中最後談到人事任用問題，「又要打分機了！」他質詢社會局長葉壽山，是否要返回屏東選立委？是否有跟韓市長報告，究竟是要辭職參選、還是帶職參選？可以雙腳踏雙船嗎？葉壽山表示「在我心中，只有服務，無法回答有沒有要選」，韓國瑜則回應「總機回答，葉壽山局長是非常認真勤勞、紮實務實的人，社會局業務不會停」。