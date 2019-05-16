影／給韓國瑜難看？ 王浩宇「桃園小學堂」 鄭文燦滿分

2019-05-16 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在議會備詢話題不少，日前民進黨籍議員林智鴻質詢時，準備27題「高雄學堂」題目要韓回答，引起熱議。桃園市議員王浩宇今天在議會總質詢時也如法炮製，準備「桃園小學堂」請市長鄭文燦回答，如桃園幾個行政區、哪個行政區最北、人口最多、松山機場與桃園機場哪個較北，里長名字也成為考題，鄭文燦全部答對。

王浩宇最後也順勢作梗問鄭文燦對桃園願景為何，還要鄭不能回答「桃園發大財」。鄭文燦回說，他心目中的桃園，就是希望好工作，好生活、好就業、好創業，目前也有很多大建設，希望讓市民能感受到桃園是一座宜居宜業的城市。

王浩宇今天在議會總質詢針對路平、婦幼醫療、住院醫師納勞基法等議題提出建議，質詢時間20分鐘，最後還因應時事設計「桃園小學堂」橋段，要鄭文燦即席回答，鄭接受挑戰。

桃園小學堂有十多道題目，如桃園有幾個行政區、最北邊行政區、人口最多與人口第二多行政區，以及面積最大與最小、四區臨海的行政區是哪裡？鄭文燦毫無猶豫一一答覆，分別回答為13個行政區、蘆竹、桃園與中壢，以及復興、八德與大園蘆竹觀音新屋行政區，也能夠加碼回答人口最多的桃園區有45萬人，人口第二多的中壢區有41萬人。

題目還有松山機場與桃園機場哪個最北？鄭文燦回答是桃園機場，並進一步解釋桃園機場北側畫到大直美麗華摩天輪，再來被問機場捷運在桃園有幾站，鄭回答，有14站，但未來第三航廈還會再增設一站，另被問到平鎮復旦里長、中壢中壢里、復興里長名字為何？對有人體PDA封號，能叫出全市504個里長的鄭更非難題，依序應答為李文俊、官鍾秀鳳與羅世穩。

王浩宇最後則出題「美國隊長是出自哪家漫畫公司作品」？鄭文燦說，這是最近吵最熱的，答案是漫威。