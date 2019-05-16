柯文哲施政報告 藍議員請柯就坐「不會把你當小學生」

2019-05-16 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前到議會進行市政總質詢，民進黨高市議員質詢時，一連準備20多道題目要韓國瑜作答，題目包括最北行政區、龍成宮拜哪尊神明、哪部電影來高雄取景等，惹來韓國瑜不滿批「我又不是小學生」。

台北市長柯文哲上午至市議會進行今年首次施政報告，因柯文哲全程站著答詢，議員徐巧芯說，市長想坐著也可以，大家都很關注高雄，也以為議員會「對你很壞」，市長要坐可以，「不會把你當小學生」 。

柯文哲今年首次施政報告，內容包括台北市重大工程含各大市場改建、北藝、北流、北投影視音產業園區、士林北投科學園區、社子島開發等推動進度與檢討，以及捷運南北環、東環、民生汐止線的整體規劃專案報告。

質詢剛開始時，徐巧芯對柯說，他在日媒受訪，說有在準備總統大選，但沒展開實際行動，但「你這麼聰明」，她問也問不出來，畢竟有準備就是方向，今天質詢還是針對施政報告。

徐巧芯說，對於北市重大工程，包括民生汐止線、雙子星案，生殺大權都在中央，覺得政府效能好不好，尤其捷運，從台北市長來看中央的態度，有什麼不一樣？柯文哲說，民生汐止線從板幹線到南港展覽館到汐止，成本效益最高，但基隆輕軌，「我不太同意」。