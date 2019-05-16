「韓極混」暗酸韓國瑜 公視再酸：台灣媒體怎麼爛掉？

2019-05-16 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



「腦殘記者怎麼煉成？」「台灣媒體怎麼爛掉？」「一個社會可以如何讓媒體低能到這種令人嘆為觀止的境界？」

公視台語台日前以「韓極混」暗酸高雄市長韓國瑜惹議後，公視新聞網PNN粉專「新聞實驗室」昨天又拋出「記者真心話系列一」，影片大酸傳統媒體。該影片至今已破1.5萬次分享、64萬次觀看、2.4萬個讚。

新聞實驗室主持人是台大新研所學生方君竹，在影片中一開始播放中天和東森記者為了採訪韓國瑜而架拐子的新聞畫面，質疑「台灣媒體還有救嗎？」還引用韓國瑜的名言，解析媒體產業是怎麼「拚經濟、發大財？」

主持人還細數傳統媒體犯過的「蠢事」，包括記者將溫度計插入雪中測量深度？訪問戴眼鏡的女孩是否有近視？接著說，媒體是台灣人人喊打的「社會亂源」，「到底台灣媒體要爛到幾點？」

「台灣媒體是怎麼爛掉的？」方君竹自問自答說，其實就是廣告，讓媒體惡性競爭，十年前又爆發「全球性媒體瘟疫」，叫做新科技，網路時代沒人花錢買報紙，網路廣告近7年增加170億元，最後都被FB、GOOGLE吃掉。

公視指出，因為網路新科技發達，造成傳統媒體五大病因：一、市場小頻道多，媒體惡性競爭搶眼球。二、商業模式崩壞，傳統媒體變夕陽產業。三、勞動條件與社會觀感不佳，記者出走。四、閱聽人胃口大，愛看又愛罵。五、財團把持媒體，公器私用。

方君竹說，媒體用聳動標題賣新聞，網紅出身的台北市議員選人曾問出某電視新聞至入賣新聞的行情，製播大約60到90秒新聞，可上晚間新聞首播、上傳網路，價格約25萬元，「包裝成新聞的廣告，難道不是欺騙觀眾？」

他指出，因為勞動條件不佳，記者只好去抄爆料公社、行車紀錄器，因為辛苦去做的新聞，流量常不敵行車紀錄器；華視新聞曾試圖大改版，大播國際新聞，結果收視率慘不忍睹，主播還貼文說重挫華視士氣。根據社會信賴評分調查，閱聽人使用頻率的媒體、可信度相對低，台灣人認為最可信的公視、天下、商業周刊，使用頻率都在十名之外，「我們自己都在看不可信的媒體」。

最後他還不忘推薦公視是優質新聞，沒有廣告、沒有收視率壓力，是日本NHK、英國BBC，不看嗎？

網友杜金燕在下方留言，「從與惡紅了之後，就改看公視了，一開始不習慣，因為有點清淡，看到度咕。後來才發現公視報了許多我們應該要知道的許多事情，營養報導，廣告超少，一下子就下一段節目開始了，不像別家的一直重複一個沒營養的內容，還一堆廣告。公視加油！」

不過，網友Liu Ting指出，「這報導歪曲事實推卸責任！台灣媒體爛掉其實就是多而無品質，他們就是各黨所炒作的發聲器（包括公視），從有線電視以來，推24小時新聞開始就是錯的！」

網友Yang David說，「上次撿到槍！這次撿到機關槍？下次撿到核彈？」網友侯茵茵指出，「公視早就變綠了！」