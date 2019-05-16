內政部臉書貼文黑韓國瑜？ 徐國勇：有爭議就要檢討

2019-05-16 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



內政部臉書粉絲專頁小編母親節在臉書上貼文，一問一答的方式引發國民黨質疑是公器私用在「黑」高雄市長韓國瑜；內政部長徐國勇今天表示，內政部臉書他完全授權小編經營，這次引起一些爭議，「有爭議就要檢討」，但他還是很尊重小編，也相信年輕人沒有那個意思。

徐國勇說，內政部臉書是小編負責經營，他給小編空間很大，連自己的臉書都交給小編經營，他不會事先審核，自己也是發文後才看到，之前情人節小編貼文用到「單身犬」這樣的詞他看到也嚇到，問了小編，小編說是年輕人用語，他看完後心裡想，這則貼文如果經事先審核應該不會過，不過貼文出去後，年輕人反應很好，「我發現我們跟年輕人有代溝」。

徐國勇說，小編和內政部發言人辦公室有密切聯繫，未來會更加注意，也會更謹慎，有爭議就要檢討，這次事情發生後小編有點沮喪，他安慰小編說新創產業有成功也有失敗，失敗就當借鏡，他不會因為一次爭議就責怪小編，但以後要盡量避免，他也不會因為這次事件以後就事先審核貼文。