不敢再看這影片！ 龍應台：我意有所指

2019-05-16 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



作家龍應台今在臉書貼出標題為「1分17秒」的短文，指出歐盟議會馬上要選舉了，有個專門諷刺、搞笑的「抗議」黨Die Partei，名字就叫「黨」，用一則難民兒童溺死前的1分17秒影片，讓選民和新聞評論者忽然警覺到什麼才是一場選舉中真正的議題。

她說，「黨」藉由這個影片說：歐盟各政府的見死不救是犯罪行為。其他政黨的競選內容，大多是抽象喊話或美化：「歐洲團結更強大」、「歐洲結盟為了人」，加上美麗的鋼琴配樂；但這個影片，卻是一個長著大眼的男孩，掉落在海裡，你看著他的臉——在1分17秒內，淹死前刻的變化。

龍應台說，影片播出後，震撼了選民。她問，在漫天八卦口水中，什麼才是真正重要的？並說自己是「意有所指」。

龍應台臉書全文：

一分十七秒 這個影片只有一分十七秒。 看了很痛苦，我幾乎無法直視，也不敢再看第二遍。也許不應給太小的孩子看。 成千上萬的人從非洲逃亡，希望越過地中海，到達歐洲的土地。通常是一家人帶著小孩，今年的統計：59%男人、17%女人，24%小孩。 內陸的塵土跋涉已經去了半條命，若是終於到達了海岸線上的利比亞，在利比亞可能就落入人蛇手中，凌虐強暴、淪為奴隸，或傾家蕩產。最後「幸運」上了船渡海的，因為都是簡陋的走私船，地中海不是寧靜海，2017淹死3000人。2018淹死2262人。2019年的此刻，聯合國說，到四月份已經淹死407人，很多、很多是孩子。 就在此刻，每天都有逃亡的人在地中海淹死。 政府坐視，民間組織動了起來，譬如無國界醫生和 Sea Watch 海上瞭望，組織了船隻專門穿梭海面救援翻覆落海或擱淺漂流的難民。 今天的新聞：「海上瞭望」昨天救起65個落海難民，但是義大利政府不允許救援船入港，而且宣布以後這些救援團體為每一個救起的人付「罰款」。 但是我想說的是另一件事。 歐盟議會馬上要選舉了，德國電視台提供免費的競選廣告時段給各黨各派。一個專門諷刺、搞笑的「抗議」黨， Die Partei(黨的名字就叫「黨」），提出的政黨競選廣告竟然不是自己的廣告，而是這個一分十七秒的影片——民間救援組織「海上瞭望」關於地中海難民的影片。 影片播出後，震撼了選民。其他政黨的競選內容，大多是抽象喊話或美化：「歐洲團結更強大」、「歐洲結盟為了人」，加上美麗的鋼琴配樂...... 海上瞭望這個影片裡，卻是一個長著大眼的男孩，掉落在海裡，你看著他的臉——在一分十七秒內，淹死前刻的變化。 「黨」藉由這個影片說：歐盟各政府的見死不救是一個犯罪行為。 也因為這個特別的「競選廣告」出現，選民和新聞評論者忽然警覺到：什麼才是一場選舉中真正的議題。 在漫天八卦口水中，什麼才是真正重要的？ 龍應台意有所指？ 是的。