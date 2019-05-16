陸頻施壓台邦交國 白宮官員：美將確保他國未受脅迫

2019-05-16 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



關於中國大陸施壓台灣邦交國與台斷交，美國白宮國安會官員葛雷15日指出，美方的目標是確保每個國家做出關於外交承認的決定時，其主權不被削弱，也未遭受任何形式的施壓或脅迫。

澳洲羅伊國際政策研究所太平洋島嶼項目主任普萊克（Jonathan Pryke）則表示，在太平洋區域，已出現要這些國家轉換外交承認的壓力，特別是剛完成選舉的索羅門群島。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）15日舉行論壇，談論印太區域，白宮國安會大洋洲與印太安全主任葛雷（Alexander Gray）以及普萊克（Jonathan Pryke）等人出席。

記者詢問葛雷，中方持續施壓他國與台斷交，轉向承認中華人民共和國，這是否為美國所關切，而美方如何協助台灣維護邦交？

葛雷回應時，雖未提及台灣或中國大陸，但指出美國的目標是確保每個國家在做出有關其外交承認的決定，以及做出在區域地緣政治關係方面的決定時，他們能以自由、主權不被削弱，以及考量其國家最佳利益的方式做決定。

葛雷表示，決定不該強加於這些國家，他們應該能自由做決定，而不是遭受任何形式的施壓或脅迫。

普萊克則說，中國大陸在索羅門群島進行許多商業活動，確實發揮了作用；但台灣非常積極主動維持關係，他認為台灣需著重人與人之間的交流，而非投入大型基礎建設。