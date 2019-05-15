請辭《新聞深喉嚨》 朱凱翔臉書透露理由

相關新聞
願當朱立倫的閣揆？ 郭台銘：節目效果啦有信心會贏2019-05-15 22:57
「蔡政府必須下架」 郭台銘：沒幾個月了 大家忍一忍2019-05-15 22:45
回應賴清德失言 蔡英文總統臉書發文闡述「專心國政」2019-05-15 22:39
出席歐洲商會 蔡總統：台灣是歐盟天然的合作夥伴2019-05-15 22:02
胡幼偉：「張三」最適合當總統但當選不了 有什麼用？2019-05-15 21:56
日友我議員組織通過決議 挺我參與世衛大會2019-05-15 21:56
歐洲商會理事長稱「辣台妹」蔡總統脫稿逗回去2019-05-15 21:19
全國檢察官「捍衛司法尊嚴」連署 有1068人參與2019-05-15 21:13
被黃捷「死當」不能補考 林濁水：太慘、太難看了2019-05-15 21:07
賴「總統專心國政讓他拚選舉」說 蔡陣營痛批「失言」2019-05-15 20:48
被批搭專機體會平民生活 郭台銘陣營：該批的是蔡總統2019-05-15 20:45
歐洲商會理事長：綠能要起飛 就靠小英總統辣台妹2019-05-15 20:44
詹宏志爆有力高層要求協調 據傳將辭國策顧問2019-05-15 20:43
為避免無謂爭議 韓國瑜決定終止新書合約2019-05-15 20:38
賴清德當選不宣布獨立 毛嘉慶：獨立不敢建國靠喊！2019-05-15 20:27
影／蔡英文參拜慈聖宮 向支持者喊話2019-05-15 19:15
影／為達區域平衡 賴清德：我主張行政院遷中部2019-05-15 19:13
藍初選全民調 綠初選辦電視會2019-05-15 18:59
影／全民調定勝負 國民黨總統人選最晚7月16日出爐2019-05-15 18:51
被詹宏志點名痛批 林俊憲反問：重大政策為何不能討論2019-05-15 18:49
影／賴清德：總統高雄辦公為假議題，因韓國瑜贏不了我2019-05-15 18:49
英德同意辯論？ 賴清德表示暫不回應盼決定初選期程2019-05-15 18:38
時報出版終止韓國瑜新書合約 創下圖書最短命紀錄2019-05-15 18:37
周錫瑋：總統初選民調 應由中央黨部自行辦理2019-05-15 18:35
監院被批侵犯司法權 陳師孟反批：這些司法官不學無術2019-05-15 18:07
民進黨總統初選事務性協調 僅確定要辦政見會2019-05-15 18:06
為柯文哲安排訪日 謝長廷：吳敦義來我也幫忙2019-05-15 18:02
影／國民黨通過總統初選採全民調 王金平：懸崖勒馬2019-05-15 17:59
獨／《新聞深喉嚨》拋震撼彈 平秀琳辭主持人2019-05-15 17:55
游錫堃受違建困擾 臉書酸首善之區北市拆除這麼困難2019-05-15 17:52
退休師再任私校搶年輕人缺 旁聽民眾罵「狗官」2019-05-15 17:50
談蔡賴柯誰最強？ 朱：蔡最難打2019-05-15 17:41
郵政物流園區案「董座去職」 工會批隨便換人甚麼意思2019-05-15 17:39
解決總統有權無責 韓國瑜：有沒可能總統兼行政院長？2019-05-15 17:38
與蔡英文有何差別？ 賴清德：我有「三力」與用人唯才2019-05-15 17:36
影／中常會決議初選採全民調 韓國瑜：尊重黨中央決定2019-05-15 17:29
初選辦法定案 王金平：不用報名就可加入比賽？2019-05-15 17:26
國民黨中常會決議初選採全民調 郭台銘：要求一致公平2019-05-15 17:03
初選辦法拍板 郭台銘仍籲辦辯論點菜總統高雄辦公議題2019-05-15 16:56
熱門文章
館長PK韓國瑜 信任度大考驗！超過8成網友比較相信他2019-05-16 08:17
挺韓變反韓 翻臉如翻書…這2個人也不輸館長2019-05-16 08:00
新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光2019-05-16 15:51
陸戰隊中士血流滿面爬天堂路 成為合格蛙人2019-05-16 00:51
「還缺甚麼？」郭台銘霸氣捐設備 東基醫院院長嚇一跳2019-05-16 11:22
黃捷臉書被灌爆 網友留言藏頭詩「女神都是造出來的」2019-05-16 14:45
輪不到詹宏志發怒！徐世榮：請看A7區段徵收創下的記錄2019-05-16 12:33
曾轟韓國瑜卻又改口挺選總統！ 苦苓：對台灣危害最小2019-05-16 14:39
孫大千：蔡英文為贏大選 要成為拚命挑釁的好戰分子2019-05-16 08:04
韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦2019-05-16 10:16
提總統兼閣揆被批草包 韓國瑜：林濁水主修阿拉伯文2019-05-16 12:00
同婚修法前 假「國父」竟誤導大法官無權釋憲2019-05-16 00:48
影／給韓國瑜難看？ 王浩宇「桃園小學堂」 鄭文燦滿分2019-05-16 10:54
不敢再看這影片！ 龍應台：我意有所指2019-05-16 09:30
回應賴清德失言 蔡英文總統臉書發文闡述「專心國政」2019-05-15 22:39
遲不表態不阿莎力？ 韓國瑜：我在走一條心力交瘁的路2019-05-16 14:46
「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意2019-05-16 11:25
郭台銘：若當上總統 要找黃健庭做事2019-05-16 16:42
敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈2019-05-16 09:52
新版沱江艦火力配置曝光 海軍：火力足反制中共航艦2019-05-16 10:29
陳致中PK韓國瑜 韓誇：降龍十八掌、拳拳到位2019-05-16 11:09
段宜康是韓國瑜的貴人？網友：他是國民黨臥底嗎2019-05-16 16:24
數位身分證斥資40億元建置 主打八大功能2019-05-16 09:29
影／「詐騙集團共犯」用詞過重 楊秋興向韓國瑜致歉2019-05-16 11:29
檢被監委彈劾惹怒 法官聲援：判決裡找小魚刺還不容易2019-05-16 14:03
若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票2019-05-16 11:49
願當朱立倫的閣揆？ 郭台銘：節目效果啦有信心會贏2019-05-15 22:57
胡幼偉：張三比李四更適合當總統 但選不上有什麼用？2019-05-15 21:56
一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業2019-05-16 18:11
逾千人連署 抗議監院彈劾檢察官2019-05-16 00:24
影／王金平不滿初選提名辦法 郭台銘：支持、也祝福他2019-05-16 09:06
政院版同婚專法 婚姻二字改成結婚登記2019-05-16 17:52
見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」2019-05-16 13:06
影／郭台銘：當選總統將廣納人才 共組「勝利者聯盟」2019-05-16 08:19
新聞眼／韓的選戰攻略…出奇制勝？還是亂了套？2019-05-16 00:34
被韓國瑜酸主修阿拉伯文 林濁水：我只說幾句憲政的ABC2019-05-16 12:14
「蔡政府必須下架」 郭台銘：沒幾個月了 大家忍一忍2019-05-15 22:45
F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演2019-05-16 15:33
網軍風暴指向吳濬彥 台獨蔣萬安曾剃髮抗議民進黨顢頇2019-05-16 12:04
怎麼看韓國瑜的質詢？柯P：我們議員水準比較高2019-05-16 11:22
留言