請辭《新聞深喉嚨》 朱凱翔臉書透露理由

《新聞深喉嚨》節目主持人平秀琳（圖）、製作人朱凱翔驚爆辭職。 圖／中天提供 分享 facebook 《新聞深喉嚨》節目主持人平秀琳、製作人朱凱翔驚爆辭職。由於離職理由眾說紛紜，朱凱翔晚間在臉書說明辭職理由，他表示，不認同公司處理新聞政策的方向，公司現在需要的是忠誠的執行者，「我留下來也不會聽話 何必互相為難」。

朱凱翔臉書全文：

「我不想傷感情 但就事論事 就是現在公司處理新聞的政策方向 我全部不認同」

「公司現在需要的不是自由的發想者 而是忠誠的執行者 我留下來也不會聽話 何必互相為難」

這就是我離職的理由 也在面談時表達清楚

離職單上只寫「生涯規劃」是給彼此留餘地

再捏造事實 我還有很多故事