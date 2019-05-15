藍初選全民調 綠初選辦電視會

2019-05-15 18:59 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



國民黨15日於中常會正式通過總統提名特別辦法與相關要點，確定總統初選採全民調形式。（直播截圖） 分享 facebook 國民黨與民進黨初選辦法15日都有進展！國民黨15日正式通過總統提名特別辦法，確定總統初選採全民調形式，並成立總統提名協調小組。處理初選人選的評估、徵詢及協調等事宜。此外民進黨也於同日表示，英賴雙方同意辦理電視政見發表會。

成立5人協調小組

總統提名協調小組由國民黨副主席曾永權、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政及郝龍斌等5人組成，此舉代表黨主動納入最強總統參選人評估，認定參賽權。外界分析，此舉等同為高雄市長韓國瑜參選總統解套。

而提名特別辦法中也規定，參與總統初選的黨員資格，不受黨公職人員提名辦法限制，也就是排除要入黨或回復黨籍滿4個月才可參加黨內初選的規定，此舉則為4月才回復黨籍的鴻海董事長郭台銘參與初選解套。

而在確認總統初選參選人後，將於6月10日公布初選者名單。並於6月14日舉行參選人座談會。初選勝出人選將於7月17日報中常會核備，28日再由全代會正式提名。而由智庫規劃的北、中、南3場政見發表會，則訂於6月23日至7月4日舉辦。

綠營協調也有成果

初選採全民調的方式，但排除郭台銘建議的手機民調，確定採家戶電訪，並由初選參選人選出的5家民調公司進行，而每家民調公司有效樣本不得低於3000份，結果採政黨對比占85%、黨內互比占15%，民調執行完立即於隔天公布結果。

民進黨對於總統初選的方式也在同日有所突破，在蔡、賴雙方陣營於會議協調下，。雖然對於民調方式仍沒有結論，但雙方同意辦理電視政見發表會，採「申問、提問、詰問」模式，而提問形式則待17日再行討論。

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