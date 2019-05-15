監院被批侵犯司法權 陳師孟反批：這些司法官不學無術

2019-05-15 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



監察院昨彈劾偵辦「曲棍球協會相關人涉侵占公款案」檢察官陳隆翔，被法界批評監察院濫權，中華民國檢察官協會並發出聲明，要求監委不要侵入偵查核心。對此，監委陳師孟今表示，難道監察院只是司法院，或法務部的糾察隊，不能管他們判案的品質？陳師孟批評，權力分立、相互制衡是最基本的政治理念，這些跳出來說監察權侵入他們紅線、核心的司法官都是不學無術。

陳師孟說，他完全不知道憲法，或任何法律有哪一條說監察權不能夠侵犯司法的「審判核心」。他指出，司法院和監察院都是獨立行使職權，但並沒有什麼憲法或法律條文裡有所謂的「審判核心」，也沒有「偵查核心」。

陳師孟指出，基本的問題在於權力劃分的觀念，司法官的觀念是五權分立之下，司法權有一個山頭，監察權有一個山頭，大家河水不犯井水，相安無事，都是一家人，你不要來管我的，我不要來管你的，山頭如果被其他人踩進來，就要叫救命，就是違憲，或是違法。不過他認為，如果公權力全部握在同一批人手中，會導致腐化，必須分切成幾塊，才能達到制衡。

他指出，這是最基礎的政治理念，但是這些跳出來的司法官不學無術，不曉得光靠一個權力自律是不夠的，一定要有他律，這樣子權力才不會犯錯。

陳師孟說，如果監察院完全不能夠去介入司法的任何一個層次，監察院功能好像只是一個糾察隊，除非今天法官跟未成年少女性交，或者索賄等，監察院才可以來辦。他質疑，監察院難道是司法院，或者法務部的糾察隊，光管他們的品行，不去管判案的品質？他質疑，如果司法判案的時候有枉法裁判、 甚至濫權起訴，難道司法院碰都不能碰嗎？

陳師孟認為，這種似是而非的觀念，如果目前存在於司法官的普遍的心理，真的是台灣司法改革，最應該改掉的錯誤思想。