游錫堃受違建困擾 臉書酸首善之區北市拆除這麼困難

2019-05-15 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市又出現違建爭議，行政院前院長游錫堃於臉書貼文，指「妨害公共安全」違章建築應該依法拆除，但位於台北市四維路22巷15號與22巷17號之間一條防火巷，長期被用鐵門封閉，導致大樓管理人、洗水塔的老闆及工人等了好久也進不了，感嘆在全國首善之區的台北，25住戶要進入自家後院的「防火巷」公共空間清洗水塔，竟然這麼困難。

台北市建管處表示，該違建於民國97年有查報紀錄，當時判定為「既存違建」，所以僅拍照存證，明天將前往認定，比對現況的圖資、結構有無變動，若發現新違建，就會優先處理。

游錫堃一連兩天於臉書貼文，昨天表示「妨害公共安全」的違章建築應該依法拆除，但位於台北市四維路22巷15號與22巷17號之間的一條防火巷，被用鐵門封閉，佔用人自配門鎖。

游錫堃又說，防火巷除了防火功能外，大樓清洗水塔、清理排水、修理水管均需進出，違章已經拖了很多年了，歷經住戶多次陳情，議員、工務局也來過多次就是拆不了。