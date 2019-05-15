談蔡賴柯誰最強？ 朱：蔡最難打

2019-05-15 17:41 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



朱立倫接受謝龍介訪問，暢談選舉、自經區話題。(POP radio提供) 分享 facebook 「蔡英文、賴清德、柯文哲三人誰是國民黨最強對手？」台南市議員謝龍介15日主持廣播節目專訪前新北市長朱立倫時問到，三人誰比較難打？朱立倫表示，國民黨最難挑戰的是蔡英文，因為她將無所不用其極保住權位，而賴清德則面臨台獨立場的考驗，他也分析，柯文哲在資深選民層較劣勢，最大問題是政績不彰。

朱：最強對手是蔡

針對謝龍介問到，作為對手誰好打、誰難打？朱立倫回答，國民黨最強的對手是蔡英文，挾執政優勢得天獨厚，謝龍介也表示，從好友賴清德的處境即可得見；朱立倫認為賴清德台獨的主張會讓中間選民疑慮；他也分析，柯文哲雖受年輕選民歡迎，但資深選民都會質疑，五年市政有何貢獻和建設？

「我國閣揆像個小媳婦！」朱立倫提到，我國總統有權無責，應落實國政諮詢慣例，總統定期到立法院國情諮文報告，他認為，最高行政首長應與權責相符，多數黨組閣才能使台灣走向安定。

自經區昨是今非

談到自經區議題，朱立倫感嘆2003年任桃園縣長時期曾推動自貿港區，2013再提擴大升級版的自經區，卻遭綠營立委齊聲反對，不過時任高雄市長的陳菊卻拚命爭取、賴清德也贊成，現在兩人卻雙雙反對。朱立倫說，政治是一時的，地方首長應該秉持良心，提出負責任的城市發展願景。

謝龍介問到，朱立倫最早表態參選總統，最初民調KO綠營所有人，如今是否感到命運捉弄人？朱立倫舉棒球為例，棒球賽非明星球員打贏比賽，而是狀況最好、最強的人上場主投，他認為，團隊贏比個人贏更重要，他將全力以赴提出好政見、勤走基層。

「有想過失業的生活嗎？」謝龍介開玩笑問是否準備好可能失業，朱立倫笑說自己已經失業5個月了，萬一沒選上就靠老婆養，也順便退休享受人生。被問到臉書分享的「心事誰人知」是近期心情寫照嗎？朱立倫說，是反映社會沒願景、台灣人民的心聲，兩人最後還一起合唱。

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