自經區首度辯論！藍委與陳吉仲正面交鋒

2019-05-15 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影 分享 facebook 「自由貿易經濟特區特別條例」草案引起各界議論，國民黨立委邀官員辯論自經區議題，另邀請農委會主委陳吉仲參加；陳吉仲今天在立法院經濟委員會備詢，針對自經區、自貿港區議題與國民黨立委唇槍舌戰，這是雙方首度針對自經區議題辯論。

立法院經濟委員會今天邀請農委會，針對農田水利會擴大事業灌區及改制、農業天然災害救助、原住民資源共管等議題備詢。

曾銘宗表示，陳吉仲認為經貿特區條例會開放830項管制大陸農產品，開放會傷害台灣農業，陳回答「是」，曾提出自貿港區條例，說是92年7月13日扁政府時代就已經開放了，扁政府就開放了管制性的大陸農產品，可以到自貿港區，陳吉仲說，他知道，這是正確的。

曾銘宗再問，那有沒有造成台灣農業的傷害？陳吉仲說，自由經濟示範區或是自由貿易經濟特區裡面，所謂形成特區與示範區，條文內不限定只有六港一空，六港一空是沒有允許食品加工進入這裡面。

曾銘宗說，誰跟你講裡面不能加工？他說，陳吉仲弄錯了，可以加工、簡易加工，「絕對可以」，「你弄錯了要不要道歉？」他已經跟海關查證過了，絕對可以。

陳吉仲說，他正在理性討論自由貿易港區操作的方式，跟未來自由經濟示範區一樣，為何要放入42條條文？為何不能把這條文拿掉？曾銘宗說，現在的自貿港區本來就已經有了，民進黨扁政府大幅開放了936項大陸農產品，包括水蜜桃、蓮子、小米、花生醬、茶葉、菊花、普洱茶都進來了，有沒有造成農業傷害？馬政府一項都沒有開。

陳說，兩岸2002年加入WTO開始真正兩岸真正農產品的往來，就是從2002年才大幅度成長。如果今天沒有透過兩岸人民關係條例，把830項大陸農產品限制住，現在絕對進口比出口多，絕對不會出口比進口多，自經區會取代國內的農產品原料去做加工出口。

曾表示，輸入國外農產品到特區加工，「你在怕什麼？」可以創造就業，也可以培養農產的加工產業，你在怕什麼？不是都說台灣加入CPTTP都準備好了？陳反駁，自由經濟示範區是單方向、零關稅，免營利事業所得稅，CPTTP是雙方，要跟11個會員國每個農產品都要談要削減多少，沒有降到零關稅。

至於免徵營利事業所得稅部分，曾銘宗說，採購、輸入、存儲、運送，這只有智慧物流才有用，製造業沒有用，「你業務不熟不要亂講」；這是自貿港區的條文，可問財政部，自貿港區的加工製造，就沒有給營利事業所得稅，自由經濟示範區內的的免營利事業所得稅的項目，是指採購、輸入、儲存、運送，是智慧物流才免營利事業所得稅，「你弄錯了、要不要道歉？」不相信可請財政部到現場來解釋，不要弄不清楚就在抹黑。

立委賴士葆也提出，陳吉仲在106年5月20就任農委會副主委，有6項大陸的農產品進到市面，都在你當副主委任內開放的，包括梨子、麵筋、蜂蠟(黃蠟)、船用餅乾等等，這些都是海關資料，現在在你任內已經讓大陸貨近來打台灣農產品到市面上去了，這都是830項管制項目；還專案進口32項，「都在你任內」，包括23公噸的部分發酵茶；既然這麼痛恨大陸的東西，為什麼讓它進來？

陳吉仲說，管制的830項農產品在特殊情況下，可以專案進口，不論國民兩黨誰執政都有，他都承認，包括飼料添加物，小麥、蛋白粉、蕎麥、小米，主要集中這幾個品項，2014到2016開放的專案進口量有1萬748公噸，我們3年才861噸，相差12倍，今年只允許5噸進來，他回去會把這窗口直接關起來。

賴士葆說，他的重點在於陳任內不斷用專案進口方式從大陸進口農產品；陳吉仲反駁，「我們沒有專案進口茶葉啊」。賴士葆說「有」、有綠茶紅茶，「怎麼沒有呢？」這是海關的資料，稅則代號叫「MW0」從大陸進口的品項有綠茶、紅茶、以及部分發酵茶，但陳吉仲說沒有。

根據「中華民國輸出入貨品分類表」內「輸入規定」欄列有「MW0」代號者，為「大陸物品不准輸入項目」。