僑務委員會議臺北召開 蘇貞昌邀臺商返臺投資

2019-05-15 15:36 聯合新聞網 台北訊



蘇貞昌院長表示今年臺商返臺投資已超原先預定投資金額達3000億，創造3萬個就業機會，鼓勵僑胞回臺投資。圖／僑委會提供 分享 facebook

108年僑務委員會議14日至17日舉辦，來自六大洲、165位僑務委員，代表海外僑社返國提出建言，14日晚間行政院長蘇貞昌偕同僑務委員會委員長吳新興晚間舉行歡迎晚宴，僑務委員、眷屬等近300人出席。

吳新興表示，僑胞是臺灣在海外力量的延伸，也是國力在海外的呈現，而僑務委員則是僑領中的僑領，長久以來支持並貢獻對國家在海外的發展。吳新興感謝蘇貞昌在百忙之中設宴款待僑胞，他表示，蘇院長也將秉持「衝衝衝」有效率的處事態度，積極處理行政事務。他最後感謝僑胞雖然人在海外，卻心繫臺灣，關心臺灣的發展，期望接下來的僑務委員會議能夠提出建言，促進國家發展。

蘇貞昌表示，他自上任至今剛好滿4個月，沒有一天休息，積極為臺灣人民付出心力。他接著說，現今中美貿易戰對各位僑領並不陌生，而政府正推動臺商回流政策，鼓勵回臺投資，今年已超過原先預定的2500億，已達3000億投資金額，並創造3萬個就業機會，總統蔡英文未來也將提高目標到5000億，希望臺商能實質的投資臺灣。

他接著說，現在正值報稅季節，許多免稅政策也讓臺灣人有感；此外，他在上任之後即為了非洲豬瘟到機場巡視，讓臺灣能不受疫情影響，諸多事蹟在在顯示他「衝衝衝」的效率，他也希望僑胞能持續支持臺灣。

吳新興委員長感謝僑胞心繫臺灣，關心臺灣的發展，期許僑務委員會議能夠提出建言，促進國家發展。圖／僑委會提供 分享 facebook