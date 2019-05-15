被勸做總統的人要海納百川？ 柯文哲回：好啦儘量

2019-05-15 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲中午至市議會向民進黨黨團報告年度重大施政和重要法案，媒體問柯，柯爸柯媽今天去參加惠民黨大會，是否是在尋求其他黨的支持？ 柯文哲說，奇怪，「我爸媽是誰帶他們去的」，老人家在新竹沒人顧，人一帶就走，他回去問問看。

此外，日媒體朝日新聞以三大主題探討柯文哲崛起，不只說柯文哲存在感增加，是未來選總統的熱門人選，支持度會勝過總統蔡英文。對於接受日媒專訪，媒體問說，心中是不是要選總統？柯文哲回說，「我什麼時候說要選總統」。

柯文哲今赴民進黨北市議會黨團報告重大施政和重要法案，針對第一果菜市場及漁市場改建案，萬大魚市中繼市場工程因應中繼方案調整，需新增冷凍製冰中繼設施，柯決定動用二備金2.75億元，上周送議會備查時，議員發現9.65億元市長二備金，柯卻一次動用三分之一買設備，且不採追加減預算方式送審查，而是備查，遭議員輪番砲轟邈視議會。